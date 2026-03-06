Instalação no Morro do Moreno, em JacuecangaDivulgação/PMAR
Durante a inauguração, a secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, destacou a importância da iniciativa para fortalecer a cultura da reciclagem no município.
— A reciclagem hoje movimenta a economia, gera renda e promove inclusão social. Quando implantamos um EcoPonto, estamos não apenas oferecendo um local adequado para o descarte de resíduos, mas também estimulando a população a participar de um ciclo sustentável que beneficia toda a cidade – afirmou a secretária.
O novo equipamento integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da gestão de resíduos sólidos e ao fortalecimento da consciência ambiental em Angra dos Reis.
Para o secretário de Articulação Governamental, Vitor Simões, a implantação do EcoPonto segue uma diretriz clara estabelecida pela atual gestão municipal.
— Essa é uma orientação do prefeito Cláudio Ferreti, construir uma cidade cada vez mais limpa e com consciência ambiental. O EcoPonto representa um passo importante nessa direção, pois aproxima a população de práticas responsáveis e fortalece o cuidado coletivo com os espaços urbanos – destacou.
O novo espaço funcionará de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e na sexta-feira, das 8h às 16h. Além de resíduos recicláveis, o ecoponto receberá óleo de cozinha e resíduos da construção civil, com limite diário de descarte de 1m³ por pessoa — o equivalente a cerca de 25% do volume de uma caçamba.
O secretário de Desenvolvimento Regional, Ricardo Ferreira, ressaltou que o equipamento atende a uma demanda antiga da região.
Moradora do Morro do Moreno, Sandra Maria Marriel comemorou a chegada do equipamento e destacou a importância da iniciativa para a valorização da comunidade.
— Esse EcoPonto valoriza muito o nosso bairro e todo o entorno. É fundamental que os moradores tenham consciência e façam o descarte correto dos resíduos, para manter a comunidade limpa e bem cuidada – ressaltou.
No continente, já existem ecopontos na Japuíba, Belém, Monsuaba, Jacuecanga e Frade, além de duas unidades no Parque Mambucaba (ambas em fase final de construção). Na Ilha Grande, os pontos estão distribuídos em dois endereços na Vila do Abraão, além de Provetá, Matariz e Praia Vermelha.
