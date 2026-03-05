Casa LarangeirasDivulgação/TurisAngra
Os Coquinhos representam filhos de escravizados e utilizam máscaras, capuzes e guizos em homenagem ao Menino Imperador, com ensaios às segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h30. Os Velhos, que simbolizam antigos escravizados, com trajes simples, máscaras de papelão e o uso rítmico de castanholas, ensaiam aos sábados e domingos, das 14h às 15h30.
Para a secretária de Cultura, Marlene Ponciano, o período de inscrições marca o início de um processo de fortalecimento da memória cultural da cidade.
— As danças folclóricas são a alma da Festa do Divino. Não são apenas coreografias, mas um rito de passagem e de resistência da nossa identidade. Ao abrirmos essas vagas, convidamos a comunidade a assumir o papel de guardiã dessa herança imaterial que tanto nos orgulha – destacou.
Nesse ano, a Festa do Divino Espírito Santo será realizada entre 15 e 24 de maio. A parte religiosa ficará sob coordenação da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e, entre os dias 22 e 24, a cidade mergulha na programação cultural. Um dos momentos mais marcantes é a chegada do Menino Imperador à Estação Santa Luzia, no dia 22, seguida pelas apresentações das danças no Império.
