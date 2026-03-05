Casa Larangeiras - Divulgação/TurisAngra

Casa LarangeirasDivulgação/TurisAngra

Publicado 05/03/2026 20:12

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, abre nesta sexta-feira, 6 , o período de inscrições para as tradicionais danças folclóricas que integram a programação da Festa do Divino Espírito Santo 2026. Os interessados em participar de um dos maiores patrimônios culturais de Angra dos Reis têm até o dia 13 de março para comparecer à Casa Larangeiras, das 9h às 16h30.

Ao todo, estão sendo oferecidas 121 vagas, distribuídas entre cinco grupos que representam a história e a identidade do povo angrense: Coquinhos (25 vagas), Velhos (24 vagas), Jardineiras (24 vagas), Marujos (24 vagas) e Lanceiros (24 vagas). As danças folclóricas são um dos momentos mais aguardados da festividade, reunindo gerações em torno da fé, da cultura popular e da preservação das tradições. Menores de idade deverão estar acompanhados pelo responsável legal no ato da inscrição, para assinatura da ficha.



Os Coquinhos representam filhos de escravizados e utilizam máscaras, capuzes e guizos em homenagem ao Menino Imperador, com ensaios às segundas e quartas-feiras, das 19h às 20h30. Os Velhos, que simbolizam antigos escravizados, com trajes simples, máscaras de papelão e o uso rítmico de castanholas, ensaiam aos sábados e domingos, das 14h às 15h30.

As Jardineiras são executadas por pares de moças e rapazes que representam vendedores de flores, utilizando arcos floridos, com ensaios aos sábados e domingos, das 17h às 18h30. Os Marujos remetem à cultura marítima, elemento fundamental no conjunto folclórico da festa, com ensaios aos sábados e domingos, das 15h30 às 17h. Por fim, os Lanceiros simbolizam a guarda de honra do Imperador, tradição revivida e resgatada em 1986, com ensaios às sextas-feiras, das 17h às 18h30, e aos sábados, das 10h30 às 12h.



Para a secretária de Cultura, Marlene Ponciano, o período de inscrições marca o início de um processo de fortalecimento da memória cultural da cidade.



— As danças folclóricas são a alma da Festa do Divino. Não são apenas coreografias, mas um rito de passagem e de resistência da nossa identidade. Ao abrirmos essas vagas, convidamos a comunidade a assumir o papel de guardiã dessa herança imaterial que tanto nos orgulha – destacou.



Nesse ano, a Festa do Divino Espírito Santo será realizada entre 15 e 24 de maio. A parte religiosa ficará sob coordenação da Paróquia Nossa Senhora da Conceição e, entre os dias 22 e 24, a cidade mergulha na programação cultural. Um dos momentos mais marcantes é a chegada do Menino Imperador à Estação Santa Luzia, no dia 22, seguida pelas apresentações das danças no Império.

A festa preserva ainda tradições como o café e o almoço comunitário, além da participação de personagens icônicos como a Vaca Malhada, o Bate-Moleque e a Burrinha, que garantem o colorido e a alegria que atravessam gerações e mantêm viva a história de Angra durante os festejos. A programação completa será divulgada em breve.