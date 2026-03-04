Kauã Soares 14 anos colecionador de títulos e medalhas no Jiu-JitsuDivulgação/Atleta
Revelação do Jiu-jitsu: Kauã Soares busca apoio para disputar campeonato europeu na Irlanda
Em abril. O jovem angrense de 14 anos é um colecionador de títulos e medalhas e tem seu nome conhecido no cenário mundial da modalidade
Feira da Mulher Empreendedora abre o Mês da Mulher em Angra
Com protagonismo feminino. Evento será realizado na sexta-feira, 6 de março, na Praça do Porto, reunindo 50 expositoras da economia criativa
Sidinei Ramos 1º lugar no Desafio das Ilhas em Niterói
O canoísta angrense na categoria surfski individual open, concluiu a prova de 20 km, e completou o percurso em 2h16min
Prefeito de Angra visita Rua Gregório Galindo acesso ao centro que está sendo recuperado
Após deslizamento de terra na altura do Morro da Cruz. Calendário escolar será reorganizado no município
Tio é preso por suspeita de estuprar a sobrinha em Angra dos Reis
A menor contou à polícia que os abusos aconteciam há anos. Preso por estupro de vulnerável o acusado, que não teve a identidade revelada, está à disposição da Justiça
Vacinação contra a Dengue em Angra
Com a vacina Butantan-DV. O imunizante será ofertado primeiro para profissionais de saúde da Atenção Primária
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.