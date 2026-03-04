Kauã Soares 14 anos colecionador de títulos e medalhas no Jiu-Jitsu - Divulgação/Atleta

Publicado 04/03/2026 09:12

Angra dos Reis - Um dos mais jovens talentos do Jiu-jitsu angrense, Kauã Soares, de 14 anos, vem focando seus treinos para a disputa de mais uma competição internacional de sua ainda curta carreira, mas muito vitoriosa. Kauã se prepara para representar Angra dos Reis no Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu, na Irlanda, no dia 16 de abril.

Mas para viabilizar à viagem e disputar a competição, Kauã precisando de apoio financeiro para cobrir as despesas com passagem, hospedagem e custos com a inscrição no campeonato. As pessoas podem contribuir por meio do pix, chave 17207844778, ou ainda pelo contato direto, através do telefone (24) 99955-7246.

Apesar de ainda bem novo, Kauã Soares tem uma trajetória vitoriosa no jiu-jitsu e já é colecionador de medalhas e títulos. Recentemente ele conquistou o tetracampeonato do Sul-Americano Kids de Jiu-Jitsu, no Rio de Janeiro. Ele já tem em sua galeria de conquistas muitos títulos importantes e entre eles os tricampeonatos no Abu Dhabi Combat Club e Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro Tour.

Entre outros feitos em pódios de expressão internacional de Kauã estão o bicampeonato europeu na International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, campeão brasileiro da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation e campeão do Jiu-Jitsu Con da International Brazilian Jiu-Jitsu. Sem dúvida, um atleta que vai performar de maneira ainda mais vitoriosa no cenário mundial de jiu-jitsu.