Exposições no mês da mulher Divulgação/PMAR
A feira reunirá 50 expositoras, todas atendidas pelos equipamentos da rede municipal de assistência social. Muitas passaram ou ainda passam por acompanhamento da secretaria e encontraram na economia criativa uma nova perspectiva de vida, autonomia financeira e fortalecimento pessoal.
O espaço será dedicado à comercialização de produtos como artesanato, acessórios e gastronomia, valorizando o talento, a criatividade e a capacidade empreendedora das mulheres angrenses. A programação contará ainda com shows musicais de Calebe e Leilane e do cantor Pablito.
— A Feira da Mulher Empreendedora representa transformação social. São mulheres que foram acolhidas pelos nossos equipamentos e que hoje têm no empreendedorismo uma ferramenta concreta de mudança de vida. Estamos fortalecendo a autonomia, gerando oportunidades e mostrando que é possível reescrever histórias por meio da economia criativa – comentou.
Antes da realização da feira, o Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, receberá na quinta-feira, 5 de março, das 10h às 12h, a abertura oficial do Festival Conectadas, com programação voltada ao fortalecimento feminino. O encontro contará com debates sobre direitos das mulheres, políticas públicas e empreendedorismo, reunindo especialistas e representantes do poder público para ampliar o diálogo e reforçar ações que promovam autonomia, proteção e oportunidades para as mulheres de Angra.
Feira da Mulher Empreendedora abre o Mês da Mulher em Angra
Com protagonismo feminino. Evento será realizado na sexta-feira, 6 de março, na Praça do Porto, reunindo 50 expositoras da economia criativa
Sidinei Ramos 1º lugar no Desafio das Ilhas em Niterói
O canoísta angrense na categoria surfski individual open, concluiu a prova de 20 km, e completou o percurso em 2h16min
Prefeito de Angra visita Rua Gregório Galindo acesso ao centro que está sendo recuperado
Após deslizamento de terra na altura do Morro da Cruz. Calendário escolar será reorganizado no município
Tio é preso por suspeita de estuprar a sobrinha em Angra dos Reis
A menor contou à polícia que os abusos aconteciam há anos. Preso por estupro de vulnerável o acusado, que não teve a identidade revelada, está à disposição da Justiça
Vacinação contra a Dengue em Angra
Com a vacina Butantan-DV. O imunizante será ofertado primeiro para profissionais de saúde da Atenção Primária
Homem é preso pela Polícia Civil na Sapinhatuba 1
Por tráfico de drogas. Grande quantidade de entorpecente apreendida
