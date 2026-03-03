Exposições no mês da mulher - Divulgação/PMAR

Publicado 03/03/2026 22:08

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis realiza, na próxima sexta-feira, 6 de março, das 15h às 21h, na Praça do Porto, a Feira da Mulher Empreendedora, evento que marca a abertura do Mês da Mulher no município. A iniciativa é promovida por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher.



A feira reunirá 50 expositoras, todas atendidas pelos equipamentos da rede municipal de assistência social. Muitas passaram ou ainda passam por acompanhamento da secretaria e encontraram na economia criativa uma nova perspectiva de vida, autonomia financeira e fortalecimento pessoal.



O espaço será dedicado à comercialização de produtos como artesanato, acessórios e gastronomia, valorizando o talento, a criatividade e a capacidade empreendedora das mulheres angrenses. A programação contará ainda com shows musicais de Calebe e Leilane e do cantor Pablito.

A secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, destacou a importância da ação.



— A Feira da Mulher Empreendedora representa transformação social. São mulheres que foram acolhidas pelos nossos equipamentos e que hoje têm no empreendedorismo uma ferramenta concreta de mudança de vida. Estamos fortalecendo a autonomia, gerando oportunidades e mostrando que é possível reescrever histórias por meio da economia criativa – comentou.



Antes da realização da feira, o Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Praia da Chácara, receberá na quinta-feira, 5 de março, das 10h às 12h, a abertura oficial do Festival Conectadas, com programação voltada ao fortalecimento feminino. O encontro contará com debates sobre direitos das mulheres, políticas públicas e empreendedorismo, reunindo especialistas e representantes do poder público para ampliar o diálogo e reforçar ações que promovam autonomia, proteção e oportunidades para as mulheres de Angra.

