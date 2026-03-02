Congestionamento e trânsito lento para socorro das vítimas neste acidente no Mirante do Camorim Grande na Rio-Santos - Divulgação

Congestionamento e trânsito lento para socorro das vítimas neste acidente no Mirante do Camorim Grande na Rio-SantosDivulgação

Publicado 02/03/2026 21:52

Angra dos Reis - Dois acidentes envolvendo uma carreta, e outro uma colisão entre dois carros de passeio, foram registrados nesta segunda-feira,(2), na Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na costa verde. O primeiro acidente aconteceu na altura do km 542, na pista sentido São Paulo, após o veículo tombar. O segundo acidente foi uma colisão entre dois veículos de passeio, na altura do Mirante do Camorim, sentido Rio de Janeiro. O trânsito ficou lento por quase uma hora, em horário de pico, na manhã de hoje. Não se sabe o que teria provocado os acidentes.

Acidente na Rio-Santos em Angra Divulgação



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolvendo a carreta, uma pessoa foi socorrida com ferimentos moderados e encaminhada para o Hospital da Praia Brava pelo Corpo de Bombeiros.



De acordo a CCR RioSP, concessionária que administra a via, o trânsito no local fluiu no sistema siga e pare.



A unidade de saúde para onde a vítima foi encaminhada não divulgou a atualização do boletim médico do seu estado de saúde. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolvendo a carreta, uma pessoa foi socorrida com ferimentos moderados e encaminhada para o Hospital da Praia Brava pelo Corpo de Bombeiros.De acordo a CCR RioSP, concessionária que administra a via, o trânsito no local fluiu no sistema siga e pare.A unidade de saúde para onde a vítima foi encaminhada não divulgou a atualização do boletim médico do seu estado de saúde.

A batida no Mirante do bairro Camorim, deixou pelo menos um ferido, transferido para o HMJ e provocou congestionamento gigantesco. O trânsito lento, por cerca de quase uma hora, em horário de pico, levou trabalhadores, estudantes e a população em geral a chegarem atrasados em seus compromissos. Neste momento as pistas na cidade sentido Rio/São Paulo fluem sem retenção. As unidades de saúde onde as vítimas foram encaminhadas não divulgaram o boletim médico atualizado.