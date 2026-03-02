Congestionamento e trânsito lento para socorro das vítimas neste acidente no Mirante do Camorim Grande na Rio-SantosDivulgação
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente envolvendo a carreta, uma pessoa foi socorrida com ferimentos moderados e encaminhada para o Hospital da Praia Brava pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo a CCR RioSP, concessionária que administra a via, o trânsito no local fluiu no sistema siga e pare.
A unidade de saúde para onde a vítima foi encaminhada não divulgou a atualização do boletim médico do seu estado de saúde.
