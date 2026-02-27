Bombeiros tentam retirar o corpo do homem soterrado no BelémDivulgação
Sirene de risco hidrológico foi acionada no Parque Mambucaba; Defesa Civil registrou 20 avisos de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva
A Defesa Civil de Angra dos Reis emitiu alerta máximo de atenção para a população nas últimas 10 horas, após novo registro seguido de chuvas extremas: mais de 200 mm de chuva em apenas 6 horas.
Entre a noite de ontem (quinta-feira, 26) e a madrugada de hoje (27), o órgão acionou 20 vezes a sirene de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva para 61 bairros. Ao longo da noite, a Prefeitura abriu 30 pontos de apoio para receber os desalojados. Até o momento, pouco mais de 200 pessoas permanecem nos abrigos.
As aulas foram suspensas em todas as escolas da rede municipal. Na rede de saúde, apenas os serviços de urgência e emergência – SPAs, UPA Infantil, Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) – estão funcionando.
Equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social estão nos pontos de apoio, prestando assistência médica e psicológicos.
No Parque Mambucaba, a sirene de risco hidrológico foi acionada como medida preventiva para evacuação, devido à possibilidade de transbordamento do Rio Mambucaba.
As equipes da Defesa Civil permanecem nas ruas, percorrendo os locais mais vulneráveis, ajudando a população e avaliando os pontos mais sensíveis.
O volume elevado de chuva em curtos intervalos de tempo aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra e outras ocorrências.
E recebe donativos. Das 450 pessoas atendidas nos pontos de apoio espalhados pela cidade, cerca de 40 ainda permanecem, os demais retornaram ao seus lares ou para casas de parentes. O homem que morreu soterrado foi identificado, deixou esposa, três filhos e um neto de dois anos. Agora a noite voltou a chover na cidade
A primeira morte registrada pela Prefeitura na cidade após o temporal. Comunidades sem energia elétrica sofrem com a falta de água na cidade
A árvore de grande porte caiu na altura da Sapinhatuba 3 próximo ao trevo de entrada da cidade
Além de dois deslizamentos de terras, sem vítimas fatais, segundo a Defesa Civil Municipal. Em 6h de chuva foram registrados 200mm. RJ-155 que estava fechada, ontem, foi desobstruída
Medida preventiva diante do risco de deslizamentos de terra, como ocorrido no Morro do Santo Antônio, no centro, com queda de um muro e no Morro da Cruz. Na RJ 155, na altura da Serra D'Água (Angra) o acesso à Barra Mansa foi bloqueado com a queda de barreira
Concessionária intensifica monitoramento da rodovia em toda Costa Verde
