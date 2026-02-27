Bombeiros tentam retirar o corpo do homem soterrado no Belém - Divulgação

Bombeiros tentam retirar o corpo do homem soterrado no BelémDivulgação

Publicado 27/02/2026 10:55

Angra dos Reis - A prefeitura de Angra dos Reis, na costa verde, acaba de confirmar que um homem morreu após ser soterrado pela enxurrada de lama, no bairro Belém. Até o momento, um óbito confirmado e 200 desalojados.

O óbito foi confirmado pelo Corpo de Bombeiros, na Rua Bom Jesus, no Parque Belém, em decorrência de deslizamento de terra. As equipes foram acionadas e chegando no local a situação era bem crítica. O homem não resistiu aos ferimentos. O corpo foi encaminhado ao IML do Bracuí. A identidade da vítima, ainda não foi divulgada. Equipes continuam no local para atendimento à população.

Bairro Parque das Palmeiras ponto de deslizamento de terra atrás da escola municipal Júlio Larangeira Divulgação



Sirene de risco hidrológico foi acionada no Parque Mambucaba; Defesa Civil registrou 20 avisos de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva



Deslizamento de terra em outro ponto da Rio-Santos Sapinhatuba 1 Divulgação



Entre a noite de ontem (quinta-feira, 26) e a madrugada de hoje (27), o órgão acionou 20 vezes a sirene de alerta e enviou 61 mensagens de evacuação preventiva para 61 bairros. Ao longo da noite, a Prefeitura abriu 30 pontos de apoio para receber os desalojados. Até o momento, pouco mais de 200 pessoas permanecem nos abrigos.



As aulas foram suspensas em todas as escolas da rede municipal. Na rede de saúde, apenas os serviços de urgência e emergência – SPAs, UPA Infantil, Hospital Municipal da Japuíba (HMJ) e Hospital Maternidade de Angra dos Reis (HMAR) – estão funcionando.



Equipes da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Desenvolvimento Social estão nos pontos de apoio, prestando assistência médica e psicológicos.



No Parque Mambucaba, a sirene de risco hidrológico foi acionada como medida preventiva para evacuação, devido à possibilidade de transbordamento do Rio Mambucaba.



As equipes da Defesa Civil permanecem nas ruas, percorrendo os locais mais vulneráveis, ajudando a população e avaliando os pontos mais sensíveis.



Vídeos que circulam pela internet de moradores das áreas vulneráveis a deslizamentos de terra na cidade confirmam a preocupação dos órgãos de segurança. É fundamental seguir as orientações da Defesa Civil.

Por conta da situação crítica em que se encontra a cidade, após o temporal que começou na tarde de ontem e entrou pela madrugada, causando estragos, a prefeitura acaba de divulgar que por conta da falta de energia elétrica o abastecimento de água em oito bairros, mais atingidos pelo temporal foi interrompido. (Foto abaixo).

Atenção Moradores Divulgação/PMAR