Transbordo do Rio Camorim água invade a ruaDivulgação

Publicado 26/02/2026 22:38

Angr dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis informou por volta das 21h30 desta quinta-feira (26) que abriu, um ponto de apoio no CIEP João Gregório Galindo, no bairro Areal, como medida preventiva diante do alto volume de chuvas registrado nas últimas horas. Foram registrados 122 mm de chuvas, motivo pelo qual a Defesa Civil emitiu alerta via cell broadcast orientando a evacuação preventiva de moradores em áreas sensíveis.

Jacuecanga, ruas alagadas pelo transbordo do Rio Divulgação



Neste momento (22h) sirenes do centro da cidade e bairros com riscos de deslizamentos foram acionadas. No Morro do Santo Antônio, no centro da cidade, o deslizamentos de terra causou na queda de um muro de uma residência. A Defesa Civil foi acionada. Não há informações oficiais de vítimas.



Também foram registradas quedas de árvores na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura da Sapinhatuba 3, e na Estrada do Contorno, na altura da Praia da Bica.





Ainda de acordo com a Defesa Civil há risco de deslizamentos e sirenes foram acionadas nos morros do centro, Fortaleza, Tatu, P.Anil, Perez, Banqueta e Lambicada.





Equipes de engenharia da Defesa Civil seguem em campo realizando vistorias técnicas, monitoramento de encostas, avaliação de imóveis, acompanhamento das áreas mais afetadas e dos principais rios do município, como Mambucaba, Perequê, Pontal, Ariró, Bracuí e Japuíba.





O município mantém monitoramento constante das condições climáticas, com protocolos de prevenção e resposta plenamente ativos. A Prefeitura reforça a importância de que moradores de áreas de risco fiquem atentos aos alertas oficiais e, em caso de emergência, acionem a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo número (24) 3365-4588.



