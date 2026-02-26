Transbordo do Rio Camorim água invade a ruaDivulgação
Neste momento (22h) sirenes do centro da cidade e bairros com riscos de deslizamentos foram acionadas. No Morro do Santo Antônio, no centro da cidade, o deslizamentos de terra causou na queda de um muro de uma residência. A Defesa Civil foi acionada. Não há informações oficiais de vítimas.
Também foram registradas quedas de árvores na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na altura da Sapinhatuba 3, e na Estrada do Contorno, na altura da Praia da Bica.
A previsão indica continuidade de chuvas de moderada a forte intensidade nas próximas 24 horas, com probabilidade de rajadas de vento forte a muito forte.
Equipes de engenharia da Defesa Civil seguem em campo realizando vistorias técnicas, monitoramento de encostas, avaliação de imóveis, acompanhamento das áreas mais afetadas e dos principais rios do município, como Mambucaba, Perequê, Pontal, Ariró, Bracuí e Japuíba.
O município mantém monitoramento constante das condições climáticas, com protocolos de prevenção e resposta plenamente ativos. A Prefeitura reforça a importância de que moradores de áreas de risco fiquem atentos aos alertas oficiais e, em caso de emergência, acionem a Defesa Civil pelo telefone 199 ou pelo número (24) 3365-4588.
