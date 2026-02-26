Um dos trechos da RJ155 na pista sentido Angra somente em meia pistaDivulgação
As reclamações sobre a precariedade da estrada não são recentes. Em 2021, a deputada estadual Célia Jordão protocolou uma indicação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro solicitando ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) a recuperação da via. Desde então, segundo a parlamentar, diversas cobranças foram feitas às autoridades responsáveis, sem que as obras em alguns trechos tenham sido iniciadas. Outros a sinalização com cones indicam o perigo das crateras.
-Essa situação está colocando em risco a vida das pessoas que precisam utilizar a RJ-155. A gente acaba se perguntando se é falta de verba ou falta de vontade de resolver o problema - afirmou a deputada, que já fez uso da Tribuna na Assembleia Legislativa do Rio sobre o perigo da RJ155.
Até o momento, nem DER e nem Governo do Estado anunciaram novas obras no local. Enquanto isso, o perigo segue assombrando os motoristas.
Combinação Perigosa
Especialistas em engenharia rodoviária apontam que a combinação entre pista simples, tráfego pesado (incluindo caminhões) e ausência de áreas de refúgio aumenta o risco operacional da via, sobretudo no período noturno.
Outro ponto crítico são os três túneis localizados no trecho de serra. Motoristas relatam infiltrações, desgaste do revestimento interno, piso irregular e ausência de iluminação adequada. Quem vive na estrada e percorre a RJ-155 diariamente sente na pele os riscos das más condições de conservação da via.
Riscos Estruturais
Além do desconforto e da insegurança, há preocupação com possíveis riscos estruturais. A falta de manutenção preventiva amplia a percepção de vulnerabilidade em uma área que exige controle permanente de encostas e estruturas de contenção.
A sinalização horizontal (faixas no pavimento) encontra-se apagada em diversos segmentos. Já a sinalização vertical apresenta placas danificadas ou insuficientes, especialmente em curvas acentuadas e trechos de declive.
A ausência de tachas refletivas e pintura termoplástica comprometem a visibilidade noturna — um fator crítico em rodovia de traçado sinuoso e sem iluminação pública. A assessoria da deputada informou que em 2023, o gabinete recebeu do DER resposta aos ofícios encaminhados ao órgão, informando que encontrava-se em fase de elaboração de projeto para revitalização da RJ-155.
