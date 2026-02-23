Rua Lavrador João Alves Filho no ArealDivulgação/Reprodução rede social
O aviso de evacuação foi acionado após alto volume de chuva (97mm) registrado em uma hora; quatro pontos de apoio foram abertos em diferentes bairros de Angra.
Até as 16h30, seis pessoas haviam sido atendidas no ponto de apoio do CIEP João Gregório Galindo, no Areal. Não há registro de vítimas nem de desabrigados. Não há interdições na BR-101.
A tendência meteorológica segue com chuvas moderadas a fortes para as próximas horas.
O volume elevado de chuva em curto intervalo de tempo aumenta significativamente o risco de deslizamentos de terra e outras ocorrências. É fundamental seguir as orientações da Defesa Civil.
PONTOS DE APOIO
Estão abertos quatro pontos de apoio para atendimento à população:
• Areal – CIEP João Gregório Galindo;
• Banqueta – Escola Municipal Venera Silva de Aguiar
• Belém – Escola Municipal Professora Tânia Rita de Oliveira Teixeira
• Gamboa do Belém - Escola Municipal Prefeito Toscano de Brito.
TRANSPORTE PÚBLICO
De acordo com a empresa responsável pelo transporte coletivo no município, a linha 205 (Areal) está operando temporariamente apenas até a praça principal do bairro. As demais linhas seguem circulando normalmente, porém com maior lentidão em razão dos pontos de alagamento registrados na cidade.
Chuva intensa leva Defesa Civil a emitir alerta extremo para evacuação
Nos bairros do Areal e Banqueta e orienta a população a ir para os pontos de apoio
