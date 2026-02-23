Muro desaba e atinge casa. Não houve fridos - Divulgação/Rede Social

Muro desaba e atinge casa. Não houve fridosDivulgação/Rede Social

Publicado 23/02/2026 01:50 | Atualizado 23/02/2026 01:57

Angra dos Reis - A forte chuva que caiu na noite deste domingo(22) em Angra dos Reis, causou transtorno à população e mobilizou as equipes de resgate. Um muro levou parte de uma rua, localizada em uma ladeira, na trasversal à Rua Coronel Carvalho, no centro, de Angra dos Reis, que ficou inundado. Há registro de pontos de alagamentos, também nas ruas Cunhambe e Porto Belo no Frade, Porto Galo no Balneário e no bairro São Bento. O pico do volume de chuva foi por volta das 17h50, quando a Defesa Civil municipal enviou SMS aos moradores de área de risco por conta do alto índice de volumes de chuva.

Coronel Carvalho, centro de Angra Divulgação/Rede Social

A ocorrência mais grave foi na Rua Deplassi Marquites Maia, onde houve a queda de um muro, no Morro do Carmo também no centro da cidade. Parte do asfalto desceu, atingindo uma residência abaixo. A casa foi interditada e houve interdição também de parte da via, onde formou a cratera. Houve queda de árvores ainda, segundo balanço da Defesa Civil Municipal, no bairro Retiro. "Não houve vítimas nessas ocorrências. Não há desabrigados e nem desalojados", disse, Lauro Oliveira, Relações Públicas da Defesa Civil.

Queda de árvore na Rio-Santos altura da Monsuaba. O trânsito foi parcialmente interrompido para retirada dos galhos.

Queda de árvore na Rio-Santos altura da Monsuaba Divulgação/Rede Social

Os bairros mais afetados com volume de chuva foram Cantagalo, Gamboa do Belém, Morro do Carmo e Lambicada. Neste último moradores informaram que uma pedra teria rolado, durante a chuva, Por sorte não atingiu nenhuma casa e ficou presa próxima a uma escada na parte debaixo do morro.

No Parque Mambucaba o nível do Rio Mambucaba chegou a quase nivelar com a rua Dolor Barreto. Equipes da Defesa Civil estavam no local, monitorando o nível da água.

Rio Mambucaba Divulgação/Rede Social

Por volta das 23h de sábado (21) a Defesa Civil enviou mensagem de alerta máximo à população do Parque Mambucaba, devido ao risco de inundação provocado pela chuva nas últimas horas na Serra da Bocaina. As sirenes de alarme para riscos de inundações foram acionadas.

Todo o município segue sendo monitorado, que continua em estado de alerta. As pessoas devem ficar atentas as informações oficiais da Defesa Civil. A previsão é que as fortes chuvas continuem caindo no litoral do Estado. Caso seja preciso a população pode acionar os telefones: 199 Defesa Civil e 193 Corpo de Bombeiros.