Muro desaba e atinge casa. Não houve fridosDivulgação/Rede Social
Chuva forte provoca desabamento de muro que atinge parte de uma casa no centro de Angra
E ainda ruas alagadas e queda de árvores registrados na Rio-Santos, neste domingo(22). Parque Mambucaba sirenes foram acionadas
Policiais da 166ª DP prendem "Bracinho" depois de curtir o carnaval na capital
Monitorado pelos agentes o foragido da Justiça retornava da Penha, no Rio de Janeiro, para a cidade da costa verde, onde atuava no Frade de forma violenta pelo crime organizado
Três presos e dois menores apreendidos por envolvimento com o tráfico de drogas em Angra
Durante abordagem da polícia no Morro da Fortaleza e no bairro Santa Rita do Bracuí. Números do Disque Denúncia apontam aumento no registro de ocorrência por tráfico de drogas
Angra tem novo cronograma para o edital "Expressões da Terra"
Devido ao grande volume de projetos inscritos, as datas das próximas etapas da Chamada Pública nº 01/2025 foram reprogramadas
Lancha bate em pedra e afunda com doze tripulantes a bordo na Ilha Grande
Entre as vítimas do naufrágio, um turista italiano. Não há informações oficiais de feridos ou desaparecidos
Prefeitura divulga balanço da Operação Integrada Angra mais Limpa e Segura durante o Carnaval 2026
Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, foram coletadas 1.450 toneladas de lixo e atuação da Força de Segurança de 24h em áreas estratégicas
Policiais da 166ª DP prendem homem por tentativa de homicídio no centro de Angra
O suspeito segundo a polícia, por ciúmes, atacou com uma faca o atual namorado da sua ex-companheira. A vítima atingida no pescoço, foi socorrida e encaminhada ao hospital da cidade com o objeto cravado no pescoço
