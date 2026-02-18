Lucka preso pela políciaDivulgação/Polícia Civil
No local testemunhas contaram aos policiais que a vítima tinha descido o Morro Santo Antônio para entregar uma garrafa de bebida a um amigo, momento em que foi abordada por um homem identificado por Lucka Máximus de Lima e Oliveira que ao se aproximar do jovem questionou: "Você não está me reconhecendo?" e em seguida deu um golpe com uma faca que ficou presa no pescoço da vítima.
Um amigo da vítima que estava no local começou a gritar e com uma pedra conseguiu afastar o agressor que fugiu para o alto do Morro Santo Antônio.
A vítima foi socorrida com a faca empalada em seu pescoço. O objeto foi retirado no hospital e apreendido pela equipe policial.
A vítima reconheceu o agressor e identificou como sendo Lucka, ex-companheiro de sua namorada. De acordo com a polícia o agressor estava no encalço da ex- companheira e teria acessado, através das redes sociais, os dados da ex-companheira e assim conseguiu apurar a localização da residência da vítima. De posse do endereço ele foi no local com a intenção de matar, uma vez que não aceitou o fim do relacionamento com a ex-companheira.
Ainda de acordo com a polícia, após o delito, Lucka enviou mensagens para sua ex-companheira dizendo que cometeu o atentado e fez deboche, dizendo: "Se tremeu todo" que "Deu sorte por não ter tirado a faca, porque iria morrer sem sangue".
De posse das informações e de imediato policiais subiram o morro, com objetivo de capturar o suspeito pela tentativa de homicídio. Lucka informou que estava em São Paulo e veio para o Rio, nessa segunda, por volta das 19h chegando em Angra, foi direto para a casa da vítima, tendo admitido que atacou a vítima por ciúmes e inconformado com o fim do relacionamento com sua ex-companheira e/ tinha a intenção de matar e para tal utilizou um canivete que ficou empalado no corpo da vítima.
O nacional LUCKA MAXIMUS DE LIMA E OLIVEIRA foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima e ficará a disposição da Justiça.
Denuncie com segurança: 0300-253-1177 – O sigilo é garantido.
