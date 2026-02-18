Lucka preso pela polícia - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 18/02/2026 21:16

Angra dos Reis - Policiais da 166ª DP, de Angra dos Reis, prenderam nessa segunda-feira (16) um homem apontado como autor de uma tentativa de homicídio, no centro de Angra dos Reis. A vítima de 19 anos foi atingida por uma faca cravada no pescoço e sobreviveu. O fato só foi divulgado hoje (18) pela Polícia Civil.

Segundo informações da polícia, populares teriam acionado a delegacia e informada sobre a ocorrência na qual um jovem de 19 anos havia sido atacado por um homem com uma faca, que ficou empalada no pescoço da vítima. O jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal de Japuíba, onde teve o objeto retirado sem dano a sua saúde. O fato teria ocorrido no dia 16 de fevereiro de 2026, aproximadamente às 20h15min, na descida da comunidade do Morro Santo Antônio, Centro da cidade.



No local testemunhas contaram aos policiais que a vítima tinha descido o Morro Santo Antônio para entregar uma garrafa de bebida a um amigo, momento em que foi abordada por um homem identificado por Lucka Máximus de Lima e Oliveira que ao se aproximar do jovem questionou: "Você não está me reconhecendo?" e em seguida deu um golpe com uma faca que ficou presa no pescoço da vítima.



Um amigo da vítima que estava no local começou a gritar e com uma pedra conseguiu afastar o agressor que fugiu para o alto do Morro Santo Antônio.



A vítima foi socorrida com a faca empalada em seu pescoço. O objeto foi retirado no hospital e apreendido pela equipe policial.



A vítima reconheceu o agressor e identificou como sendo Lucka, ex-companheiro de sua namorada. De acordo com a polícia o agressor estava no encalço da ex- companheira e teria acessado, através das redes sociais, os dados da ex-companheira e assim conseguiu apurar a localização da residência da vítima. De posse do endereço ele foi no local com a intenção de matar, uma vez que não aceitou o fim do relacionamento com a ex-companheira.



Ainda de acordo com a polícia, após o delito, Lucka enviou mensagens para sua ex-companheira dizendo que cometeu o atentado e fez deboche, dizendo: "Se tremeu todo" que "Deu sorte por não ter tirado a faca, porque iria morrer sem sangue".



De posse das informações e de imediato policiais subiram o morro, com objetivo de capturar o suspeito pela tentativa de homicídio. Lucka informou que estava em São Paulo e veio para o Rio, nessa segunda, por volta das 19h chegando em Angra, foi direto para a casa da vítima, tendo admitido que atacou a vítima por ciúmes e inconformado com o fim do relacionamento com sua ex-companheira e/ tinha a intenção de matar e para tal utilizou um canivete que ficou empalado no corpo da vítima.



O nacional LUCKA MAXIMUS DE LIMA E OLIVEIRA foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de meio que dificultou a defesa da vítima e ficará a disposição da Justiça.





