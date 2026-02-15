Carnaval de AngraDivulgação/PMAR

Angra dos Reis - O Barracão do Samba segue como um dos grandes protagonistas do Carnaval 2026 em Angra dos Reis. Com forte adesão popular e presença marcante de turistas, a programação se estende até terça-feira, 17 de fevereiro, levando música, alegria e valorização da cultura popular ao Centro e a diversos bairros do município.
Bloco foi atração por onde passava - Divulgação/PMAR
Bloco foi atração por onde passavaDivulgação/PMAR



Promovido pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, o projeto consolida a proposta de descentralizar a folia e garantir que o Carnaval seja vivido de forma democrática em diferentes regiões da cidade. As apresentações acontecem sempre a partir das 21h, com DJs e grupos de samba e pagode animando o público até a madrugada.
Bloco da Furiosa - Divulgação/PMAR
Bloco da FuriosaDivulgação/PMAR



— O Barracão do Samba mostra a força do nosso Carnaval e o quanto é importante fomentar a cultura e entretenimento para perto das pessoas. Estamos vendo as praças cheias, famílias participando e turistas prestigiando nossos artistas. É uma festa organizada, inclusiva e que valoriza a identidade cultural de Angra — destacou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.

Bloco das Piranhas no centro arrastou multidão - Divulgação/PMAR
Bloco das Piranhas no centro arrastou multidãoDivulgação/PMAR


Programação



Centro – Praça Zumbi dos Palmares

Domingo (15)
21h – DJ Spêncio
23h – Agitaê

Segunda-feira (16)
21h – DJ Jacaré
23h – Inspirasamba

Terça-feira (17)
21h – DJ Tom
23h – Diogo Braga

Japuíba – Praça da Porteira

Domingo (15)
21h – DJ Spêncio
23h – Diogo Braga

Segunda-feira (16)
21h – DJ André Costa
23h – Siricandeia

Terça-feira (17)
21h – DJ Juninho Magnata
23h – Nosso Som

Parque Mambucaba – Praça de Eventos

Domingo (15)
21h – DJ Bruno Deep
23h – Banda Dyego Rezende

Segunda-feira (16)
21h – DJ Wellington
23h – Samba Di Garota

Terça-feira (17)
21h – DJ Pedro Henryk
23h – Leozão e Nossa Batucada


Vila Histórica de Mambucaba – Praia

Domingo (15)
21h – DJ André Costa
23h – Nosso Som

Segunda-feira (16)
21h – DJ Bruno Deep
23h – Diogo Braga

Terça-feira (17)
21h – DJ Claudinho
23h – Grupo Nossa Raiz

Monsuaba

Domingo (15)
21h – DJ Jacaré
23h – Inspirasamba

Segunda-feira (16)
21h – DJ Juninho Magnata
23h – Pablito

Terça-feira (17)
21h – DJ André Costa
23h – Dyego Rezende



Frade – Praça próxima à praia

Domingo (15)
21h – DJ Renathynho
23h – Pablito

Segunda-feira (16)
21h – DJ Rick Climatyco
23h – Grupo Nossa Raiz

Terça-feira (17)
21h – Fábio DJ
23h – Inspirasamba


Jacuecanga – Praça do Village

Domingo (15)
21h – DJ Juninho Magnata
23h – Siricandeia

Segunda-feira (16)
21h – DJ Tom
23h – Nosso Som

Terça-feira (17)
21h – DJ Spêncio
23h – Agitaê


Vila do Abraão – Ilha Grande (em frente à Casa de Cultura)

Domingo (15)
21h – DJ Sérgio XFet
23h – Aglomerou

Segunda-feira (16)
21h – DJ Sérgio XFet
23h – Ki Resenha

Terça-feira (17)
21h – DJ Sérgio XFet
23h – Sambarilha


Provetá – em frente à praça

De 14 a 17 de fevereiro
A partir das 19h – Desperta Provetá.


