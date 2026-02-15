Carnaval de Angra - Divulgação/PMAR

Carnaval de AngraDivulgação/PMAR

Publicado 15/02/2026 22:43 | Atualizado 15/02/2026 22:57

Angra dos Reis - O Barracão do Samba segue como um dos grandes protagonistas do Carnaval 2026 em Angra dos Reis. Com forte adesão popular e presença marcante de turistas, a programação se estende até terça-feira, 17 de fevereiro, levando música, alegria e valorização da cultura popular ao Centro e a diversos bairros do município.

Bloco foi atração por onde passava Divulgação/PMAR





Promovido pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, o projeto consolida a proposta de descentralizar a folia e garantir que o Carnaval seja vivido de forma democrática em diferentes regiões da cidade. As apresentações acontecem sempre a partir das 21h, com DJs e grupos de samba e pagode animando o público até a madrugada. Promovido pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, o projeto consolida a proposta de descentralizar a folia e garantir que o Carnaval seja vivido de forma democrática em diferentes regiões da cidade. As apresentações acontecem sempre a partir das 21h, com DJs e grupos de samba e pagode animando o público até a madrugada.

Bloco da Furiosa Divulgação/PMAR





— O Barracão do Samba mostra a força do nosso Carnaval e o quanto é importante fomentar a cultura e entretenimento para perto das pessoas. Estamos vendo as praças cheias, famílias participando e turistas prestigiando nossos artistas. É uma festa organizada, inclusiva e que valoriza a identidade cultural de Angra — destacou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.



Bloco das Piranhas no centro arrastou multidão Divulgação/PMAR



Programação







Centro – Praça Zumbi dos Palmares



Domingo (15) — O Barracão do Samba mostra a força do nosso Carnaval e o quanto é importante fomentar a cultura e entretenimento para perto das pessoas. Estamos vendo as praças cheias, famílias participando e turistas prestigiando nossos artistas. É uma festa organizada, inclusiva e que valoriza a identidade cultural de Angra — destacou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.

21h – DJ Spêncio

23h – Agitaê



Segunda-feira (16)

21h – DJ Jacaré

23h – Inspirasamba



Terça-feira (17)

21h – DJ Tom

23h – Diogo Braga



Japuíba – Praça da Porteira



Domingo (15)

21h – DJ Spêncio

23h – Diogo Braga



Segunda-feira (16)

21h – DJ André Costa

23h – Siricandeia



Terça-feira (17)

21h – DJ Juninho Magnata

23h – Nosso Som



Parque Mambucaba – Praça de Eventos



Domingo (15)

21h – DJ Bruno Deep

23h – Banda Dyego Rezende



Segunda-feira (16)

21h – DJ Wellington

23h – Samba Di Garota



Terça-feira (17)

21h – DJ Pedro Henryk

23h – Leozão e Nossa Batucada





Vila Histórica de Mambucaba – Praia



Domingo (15)

21h – DJ André Costa

23h – Nosso Som



Segunda-feira (16)

21h – DJ Bruno Deep

23h – Diogo Braga



Terça-feira (17)

21h – DJ Claudinho

23h – Grupo Nossa Raiz



Monsuaba



Domingo (15)

21h – DJ Jacaré

23h – Inspirasamba



Segunda-feira (16)

21h – DJ Juninho Magnata

23h – Pablito



Terça-feira (17)

21h – DJ André Costa

23h – Dyego Rezende







Frade – Praça próxima à praia



Domingo (15)

21h – DJ Renathynho

23h – Pablito



Segunda-feira (16)

21h – DJ Rick Climatyco

23h – Grupo Nossa Raiz



Terça-feira (17)

21h – Fábio DJ

23h – Inspirasamba





Jacuecanga – Praça do Village



Domingo (15)

21h – DJ Juninho Magnata

23h – Siricandeia



Segunda-feira (16)

21h – DJ Tom

23h – Nosso Som



Terça-feira (17)

21h – DJ Spêncio

23h – Agitaê





Vila do Abraão – Ilha Grande (em frente à Casa de Cultura)



Domingo (15)

21h – DJ Sérgio XFet

23h – Aglomerou



Segunda-feira (16)

21h – DJ Sérgio XFet

23h – Ki Resenha



Terça-feira (17)

21h – DJ Sérgio XFet

23h – Sambarilha





Provetá – em frente à praça



De 14 a 17 de fevereiro

A partir das 19h – Desperta Provetá.





