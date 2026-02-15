Carnaval de AngraDivulgação/PMAR
Promovido pela Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Cultura e Patrimônio, o projeto consolida a proposta de descentralizar a folia e garantir que o Carnaval seja vivido de forma democrática em diferentes regiões da cidade. As apresentações acontecem sempre a partir das 21h, com DJs e grupos de samba e pagode animando o público até a madrugada.
— O Barracão do Samba mostra a força do nosso Carnaval e o quanto é importante fomentar a cultura e entretenimento para perto das pessoas. Estamos vendo as praças cheias, famílias participando e turistas prestigiando nossos artistas. É uma festa organizada, inclusiva e que valoriza a identidade cultural de Angra — destacou a secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano.
Programação
Centro – Praça Zumbi dos Palmares
Domingo (15)
23h – Agitaê
Segunda-feira (16)
23h – Inspirasamba
Terça-feira (17)
23h – Diogo Braga
Japuíba – Praça da Porteira
Domingo (15)
23h – Diogo Braga
Segunda-feira (16)
23h – Siricandeia
Terça-feira (17)
23h – Nosso Som
Parque Mambucaba – Praça de Eventos
Domingo (15)
23h – Banda Dyego Rezende
Segunda-feira (16)
23h – Samba Di Garota
Terça-feira (17)
23h – Leozão e Nossa Batucada
Vila Histórica de Mambucaba – Praia
Domingo (15)
23h – Nosso Som
Segunda-feira (16)
23h – Diogo Braga
Terça-feira (17)
23h – Grupo Nossa Raiz
Monsuaba
Domingo (15)
23h – Inspirasamba
Segunda-feira (16)
23h – Pablito
Terça-feira (17)
23h – Dyego Rezende
Frade – Praça próxima à praia
Domingo (15)
23h – Pablito
Segunda-feira (16)
23h – Grupo Nossa Raiz
Terça-feira (17)
23h – Inspirasamba
Jacuecanga – Praça do Village
Domingo (15)
23h – Siricandeia
Segunda-feira (16)
23h – Nosso Som
Terça-feira (17)
23h – Agitaê
Vila do Abraão – Ilha Grande (em frente à Casa de Cultura)
Domingo (15)
21h – DJ Sérgio XFet
23h – Aglomerou
Segunda-feira (16)
23h – Ki Resenha
Terça-feira (17)
23h – Sambarilha
Provetá – em frente à praça
De 14 a 17 de fevereiro
