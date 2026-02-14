Operação continua para prender envolvidos nos crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes Divulgação/Arquivo/PF
PF prende em Angra terceiro suspeito na Operação Classificação de Risco
E cumpre mais um mandado de busca e apreensão, desta vez em Mangaratiba. Já foram presos um pediatra e um professor da rede pública, investigados por participação em crimes de abuso sexual infantil em Angra dos Reis
Angra tem o maior carnaval de rua do interior do Estado
Folia tomou conta da Nova Angra, Mambucaba e Centro reunindo milhares de pessoas; programação continua neste final de semana nos bairros e centro da cidade, com concentração às 17h
Rede hoteleira tem alta de mais de 90% de ocupação em Angra neste carnaval
Índice supera média do interior do estado e coloca o município entre os destinos mais procurados do Rio
Carnaval 2026 começa com inclusão, alegria e valorização da cultura em Angra dos Reis
Primeiro dia de desfiles oficiais reuniu CAPS, Bloco do Social, Feliz Idade e tradicional Bloco dos Artistas no Centro da cidade
Polícia Civil sufoca comércio clandestino das "canetas emagrecedoras" em Angra
OPERAÇÃO FAKE PEN, teve mais uma prisão em flagrante. Em onze dias, três presos com venda ilegal de medicamentos controlados
Atletas colocam o bloco na rua unindo esporte com a folia
E garantem sucesso a 1ª Corrida à Fantasia de Angra
Árvore cai em cima de um carro na rodovia Rio-Santos e deixa três mortos e um gravemente ferido
Em Angra dos Reis, Por volta de um pouco mais das oito horas da noite de ontem, quando o município foi atingido por um temporal. A pista foi totalmente bloqueada na altura do km 490, no Pontal
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.