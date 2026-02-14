Operação continua para prender envolvidos nos crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes - Divulgação/Arquivo/PF

Publicado 14/02/2026 20:13

Angra dos Reis - Um homem, de 32 anos, que é investigado por suspeita de participação em crimes de abuso sexual infantil foi preso nessa quinta-feira (12) em Angra dos Reis (RJ). A prisão aconteceu na terceira fase da Operação ''Classificação de Risco'', que já prendeu um pediatra e um professor da rede pública, que atuavam na cidade, por envolvimento no crime.

Segundo a Polícia Federal, os agentes foram até o local para cumprir um mandado de prisão temporária expedido pela Justiça contra o suspeito. Ele é investigado por participação nos crimes de compartilhamento de cenas contendo abuso sexual infantil e também por indícios de aliciamento de crianças para fins sexuais.

Ainda de acordo com a PF, a operação teve início a partir de monitoramentos realizados no ambiente virtual, que identificaram indícios de armazenamento e compartilhamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil. Com as investigações, um médico pediatra que atuava nas redes pública e privada e saúde foi preso na última sexta-feira (6).

Durante a segunda fase da operação, um professor da rede pública de ensino também foi preso temporariamente devido aos indícios de participação no compartilhamento de material ilícito e possível envolvimento em condutas relacionadas ao aliciamento de crianças para fins sexuais.

A Polícia Federal informou ainda que além da prisão, outros dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um no Centro da cidade e outro no distrito de Conceição do Jacareí, em Mangaratiba (RJ). Ao todo quatro mandados cumpridos.

Os mandados coletaram equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica, para identificar a extensão do envolvimento dos investigados, eventuais vítimas e possíveis outros participantes.