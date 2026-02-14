Jaqueline Viegas rainha da bateria do Bloco da Imprensa é destaque na avenida Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - O segundo dia de desfiles dos blocos de rua do Carnaval Angrense 2026 reafirmou a grandiosidade do evento, reconhecido como o maior carnaval de rua do interior do Estado do Rio de Janeiro. A folia começou nessa quinta-feira, (12), quando a cidade foi tomada por música, cores e alegria em diferentes bairros, consolidando a festa como uma das mais tradicionais do calendário cultural. Ontem, sexta-feira (13), os blocos no comando do Trio Elétrico arrastaram foliões e seguem neste final de semana (sábado 14 e domingo 15).
Mestre-sala e porta bandeira fantasia feita de jornal - Divulgação/PMAR
Mestre-sala e porta bandeira fantasia feita de jornalDivulgação/PMAR


No bairro da Nova Angra, o Esquenta Ritmo Quente levou animação e alto astral às ruas, reunindo foliões de todas as idades. Em Mambucaba, o tradicional Bloco do Godofredo arrastou moradores e visitantes, mantendo viva a essência popular que marca o carnaval na cidade.
Foliões lotam as ruas do centro atrás do trio elétrico - Divulgação/PMAR
Foliões lotam as ruas do centro atrás do trio elétricoDivulgação/PMAR


No Centro, a programação contou com o Revoada, o Bloco da Nega e o Eletro Folia, que garantiram uma noite vibrante, com fantasias criativas, muita interação e participação popular. O clima foi de celebração, integração e valorização da cultura local.
Bloco Retro - Divulgação/PMAR
Bloco RetroDivulgação/PMAR
 
No centro após os blocos percorrem as principais ruas, os foliões são arrastados pelo trio elétrico em direção a Praia do Anil, onde o carnaval continua. 
O jornalista Renato Aguiar e a professora Emília esbanjaram alegria no Bloco da Imprensa - Divulgação/PMAR
O jornalista Renato Aguiar e a professora Emília esbanjaram alegria no Bloco da ImprensaDivulgação/PMAR


Para assegurar que a festa aconteça com organização e segurança, a Prefeitura mantém uma estrutura integrada envolvendo ordenamento do trânsito, segurança, equipes de saúde e reforço na limpeza urbana, garantindo tranquilidade aos foliões.


PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, dia 13 de fevereiro

19h – Calma, Calma Sua Piranha – Bracuí

19h – Bloco Carnavalesco Comunidade da Cava – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras) – Centro

19h – Bloco Sujos de Lama – Japuíba

20h – Bloco 6 de Janeiro – Praça General Osório

21h – Caprichosos da Vila – Parque Mambucaba

22h – Bloco da Imprensa – Praça General Osório

22h30 – Bloco da Nação Urubuzada – Praia do Anil

23h – Bloco Furiosa – Praça General Osório



Sábado, dia 14 de fevereiro

14h – Bloco LGBTQIA+ – Praça José Pimenta (Japuíba)

17h – Bloco Unidos do Camorim – Rua da Pedreira – Camorim

17h – Bloco da Lua – Praça Zumbi dos Palmares – Centro

17h – Acadêmicos das Rolas e das Piriquitas Cansadas do Bonfim – Portaria do Condomínio Refúgio do Corsário – Bonfim

18h – Bloco do Reizinho Mirim – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua da Palmeiras) – Centro

18h30 – Bloco das Piranhas Loucas do Carmo – Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo

19h – Bloco Unidos da Portelinha – Praça 6 de Janeiro – Morro do Carmo

19h – Bloco Me Conecta Que Eu Vou – Praça General Osório – Centro

20h – Bloco Acadêmicos do Caravelas – Praça General Osório – Centro

21h30 – Bloco Vó Nina – Rua do Maneco – Ilha Grande

21h30 – Bloco Unidos da Paz – Avenida Bom Jesus (em frente à padaria do Jorge) – Belém

21h30 – Bloco Malhação da Fortaleza – Rua Prefeito João Gregório Galindo (em frente à Uniscap) – Centro

22h – Bloco do Encruzo – Bica D’Água, Estrada Vereador Benedito Adelino – Encruzo da Enseada

22h – Bloco Ki Merda é Essa?!! – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua das Palmeiras) – Centro

22h30 – Bloco Parei de Beber e Não de Mentir – Ao lado do Campo de Futebol – Ilha Grande

23h – Bloco Tôá Tôa – Monumento dos Três Reis Magos – Praia do Anil

23h – Bloco da Jaqueira – Rua Moacyr de Paula Lobo – Centro



Domingo, dia 15 de fevereiro

14h – Bloco da Paz – Início da Rua Francisco Jerônimo – Ariró

14h30 – Piranhas do Centro – Praça General Osório – Centro

15h – Bloco da Fofoca – Pousada Gabriel – Praia de Araçatiba – Ilha Grande

15h30 – Bloco Encontro das Antigas – Praça General Osório – Centro

15h30 – Bloco Goró Beleza – Praça Chefe Cotta – São Bento

16h – Bloco Furdunço da Madrasta – Praça General Osório – Centro

16h – Bloco das Piranhas do Frade – Calçadão da Praia – Frade

17h – Bloco Unidos do Bonfim – Praia do Bonfim – Bonfim

17h – Bloco do Perneta – Morada do Bracuí (em frente à creche) – Bracuí

18h30 – Bloco Unidos da Porteira – Praça José Pimenta – Japuíba

19h – Bloco Inúteis de Garatucaia – Rua D, Condomínio de Garatucaia

19h – Bloco dos Mendigos – Praça General Osório – Centro

19h – Bloco do Reizinho – Rua Moacyr de Paula Lobo (Rua das Palmeiras) – Centro

19h – Bloco das Peruas – Quadra de esportes (atrás da Casa de Cultura) – Ilha Grande

20h – Bloco Jacu Elétrico – Praça Gelsom de Souza – Jacuecanga

20h – Bloco Vem Com Tudo – Praça General Osório – Centro

20h – Bloco Night Boys Folia – Monumento dos Três Reis Magos – Praia do Anil

21h30 – Escorrega Show – Condomínio Vale da Banqueta – Banqueta

22h – Bloco Rosinhas da Ilha – Rua Nagib Monteiro de Queiroz – Vila do Abraão – Ilha Grande

22h – Bloco do Futebol das Piranhas da Monsuaba – Rua Antônio Bertholdo da Silva Jordão (Campo dos Bandeirantes) – Monsuaba

22h – Bloco Unidos da Praia Vermelha – Rua do Cemitério – Vila Histórica



Segunda-feira, dia 16 de fevereiro

15h – Bloco Tipo Colômbia – Rua João Pedro I (Rua da Pedreira) – Camorim

16h – Bloco Piranhas do Bonfim – Praia do Bonfim – Bonfim

16h – Bloco Peixinhos do Abraão – Cais da Barca – Vila do Abraão – Ilha Grande

18h – Bloco do Balneário – Praça Juiz Saragoça (quadra de esportes) – Balneário

18h – Bloco Unidos de Jacuecanga – Rua Conde Maurício de Nassau (em frente ao Bar do Genecy) – Jacuecanga

19h – Bloco Chamego Unido Bola de Neve – Praça Zumbi dos Palmares – Centro

19h30 – Bloco Uns e Outros de Ladeira Abaixo – Praça General Osório – Centro

20h – Bloco da Carioca – Bica da Carioca – Centro

20h – Bloco Fla Ilha Grande – Campo de Futebol – Vila do Abraão – Ilha Grande

21h – Bloco das Piranhas do Peres – Praça General Osório – Centro

21h30 – Bloco Batuque Nuclear – Praça de Eventos – Parque Mambucaba

23h – Bloco Conexão Bahia – Praça General Osório – Centro



Terça-feira, dia 17 de fevereiro

15h – Bloco do Marinas – Estrada do Marinas – Marinas

16h – Bloco Piranhas Camorim – Rua João Pedro I (em frente ao Bar do Zé Quintino) – Camorim

16h – Bloco Siri Gostoso – Praça da Itinga – Itinga

17h – Bloco Vem Que Tem – Rua João Gomes Ribeiro – Garatucaia

17h – Bloco Tudo Pela Dinha – Vila do Abraão – Ilha Grande

17h – Bloco Rebobina – Praça General Osório – Centro

18h – Bloco Conexão Requebra – Praça General Osório – Centro

19h – Bloco do Che – Bar do Che – Vila do Abraão – Ilha Grande

19h30 – Mocidade Unida do Tatu – Praça General Osório – Centro

21h – Bloco Afro Reggae Homoheyn – Showpana dos Músicos – Vila do Abraão – Ilha Grande

21h30 – Bloco Quarta Sem Lei – Praça General Osório – Centro

22h30 – Bloco Galera do Rock – Em frente ao Quiosque do Baiano – Praia do Anil.

