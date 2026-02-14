Turistas em Angra - Divulgação/PMAR

Turistas em AngraDivulgação/PMAR

Publicado 14/02/2026 16:42

Angra dos Reis - O Carnaval em Angra dos Reis já supera lotação em hotéis e pousadas. De acordo com levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), a média de ocupação no interior do estado do Rio de Janeiro é de 80,71%. Em Angra, o índice é ainda maior e chega a 90,30%.

No ranking estadual, o município aparece atrás apenas de Arraial do Cabo e Miguel Pereira, ambos com 93,40%, consolidando-se como um dos destinos mais procurados para o período de folia.

Para garantir que os dias de festa ocorram com tranquilidade e segurança, a TurisAngra realiza uma grande ação de fiscalização para ordenar e controlar o intenso fluxo de visitantes. Estão sendo montadas barreiras nas principais entradas da cidade e em alguns cais, além de rondas terrestres nas praias e fiscalização nos pontos de maior concentração no mar.

Quem escolher Angra para passar o Carnaval, poderá aproveitar praias, cachoeiras e trilhas com paisagens exuberantes, além da programação oficial de blocos. Ao todo, 80 agremiações participam da festa, com desfiles em diferentes bairros e horários variados, ampliando as opções para moradores e turistas.

— A alta ocupação é uma excelente notícia para Angra. O turismo movimenta hotéis, pousadas, restaurantes, operadores náuticos e o comércio em geral, fortalecendo a economia e gerando emprego e renda para a população. Sabendo que o Carnaval atrai um grande número de visitantes, estruturamos uma operação especial de fiscalização e ordenamento. Nosso objetivo é garantir que todos possam aproveitar a folia com tranquilidade – ressaltou o presidente da TurisAngra, Rodrigo Gouvea.