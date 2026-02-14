Turistas em AngraDivulgação/PMAR
Rede hoteleira tem alta de mais de 90% de ocupação em Angra neste carnaval
Índice supera média do interior do estado e coloca o município entre os destinos mais procurados do Rio
Carnaval 2026 começa com inclusão, alegria e valorização da cultura em Angra dos Reis
Primeiro dia de desfiles oficiais reuniu CAPS, Bloco do Social, Feliz Idade e tradicional Bloco dos Artistas no Centro da cidade
Polícia Civil sufoca comércio clandestino das "canetas emagrecedoras" em Angra
OPERAÇÃO FAKE PEN, teve mais uma prisão em flagrante. Em onze dias, três presos com venda ilegal de medicamentos controlados
Atletas colocam o bloco na rua unindo esporte com a folia
E garantem sucesso a 1ª Corrida à Fantasia de Angra
Árvore cai em cima de um carro na rodovia Rio-Santos e deixa três mortos e um gravemente ferido
Em Angra dos Reis, Por volta de um pouco mais das oito horas da noite de ontem, quando o município foi atingido por um temporal. A pista foi totalmente bloqueada na altura do km 490, no Pontal
Angra dos Reis abre oficialmente o Carnaval 2026
O Barracão do Samba reuniu música, entrega da chave da cidade ao Reizinho e eleição das rainhas do carnaval
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.