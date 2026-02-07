Lauro Oliveira anuncia em rede social a decisão tomada no Gabinete de CriseDivulgação/Reprodução Rede Social
Chuva: Defesa Civil entra em estado de Atenção em Angra
Gabinete de Crise aponta possibilidade de fechar a RJ 155 que liga Angra à Barra Mansa
"Ilha Grande em Ordem" reforça ações na Praia Vermelha
Programa retoma atividades com foco na organização, orientação e regularização no período pré-carnaval
Secretaria de Juventude de Angra abre inscrições para curso de desenho
Nesta segunda-feira. O projeto oferece formação gratuita, material gratuito e certificação; aulas começam em março
Professor suspeito pelo crime de abuso sexual infantil é preso em Angra
Ele foi levado pra sede da PRF na quinta-feira (5) ouvido e liberado, mas na tarde dessa sexta-feira (6) em desdobramento da Operação Classificação de Risco, o professor da rede pública de ensino teve a prisão preventiva decretada pela Justiça
Pediatra é preso pela Polícia Federal em Angra pelo crime de abuso sexual de crianças
A PF investiga mais três envolvidos, entre eles um professor da rede pública. A prefeitura informou que está acompanhando o caso. O acusado atende nas redes pública de pronto atendimento e privada
IMAAR capacita educadores de Angra
O curso tem como meta o Plano Municipal de Educação Ambiental, mudanças climáticas e racismo ambiental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.