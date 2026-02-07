Lauro Oliveira anuncia em rede social a decisão tomada no Gabinete de Crise - Divulgação/Reprodução Rede Social

Publicado 07/02/2026 12:13 | Atualizado 07/02/2026 12:14

Angra dos Reis - Por volta das 11h da manhã deste sábado, (7), autoridades em segurança, decidiram em reunião no gabinete de crise, instalado na sede da Defesa Civil, em Angra dos Reis, que por conta da previsão de chuvas intensas previstas para hoje, existe a possibilidade da RJ 155, que liga Angra à Barra Mansa, ser fechada, por medida de segurança.

A Defesa Civil, entra em estado de Atenção e segue monitorando toda a região, inclusive as áreas de risco, com base nas informações meteorológicas, que preveem chuvas de moderadas a fortes, para a região da costa verde.

O tempo segue ainda nesta manhã com nuvens carregadas, trovoadas e a possibilidade de fortes chuvas no decorrer do dia. Motoristas tenham atenção redobrada ao trafegarem pela rodovia, assim como a população fique ligada aos informes sobre atualizações da previsão climática na região. Em caso de emergência 199 ou 193 Corpo de Bombeiros.