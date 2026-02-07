Primeiro dia da Operação Classificação de Risco em Angra, que culminou com a prisão do médico Pediatra acusado de crime de abuso sexual infantilDivulgação/PF
Secretaria de Juventude de Angra abre inscrições para curso de desenho
Nesta segunda-feira. O projeto oferece formação gratuita, material gratuito e certificação; aulas começam em março
Professor suspeito pelo crime de abuso sexual infantil é preso em Angra
Ele foi levado pra sede da PRF na quinta-feira (5) ouvido e liberado, mas na tarde dessa sexta-feira (6) em desdobramento da Operação Classificação de Risco, o professor da rede pública de ensino teve a prisão preventiva decretada pela Justiça
Pediatra é preso pela Polícia Federal em Angra pelo crime de abuso sexual de crianças
A PF investiga mais três envolvidos, entre eles um professor da rede pública. A prefeitura informou que está acompanhando o caso. O acusado atende nas redes pública de pronto atendimento e privada
IMAAR capacita educadores de Angra
O curso tem como meta o Plano Municipal de Educação Ambiental, mudanças climáticas e racismo ambiental
TJ-RJ chega à aldeia Sapukai em Angra levando serviços jurídicos, emissão de documentos e atendimento social
A ação tem o apoio da Prefeitura. O atendimento será ampliado às comunidades Quilombola e sertão do Bracuí
Prefeitura de Angra retira do mar 375kg de lixo
A limpeza no cais da Manivela, no centro da cidade, foi liderada pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca e contou com apoio de mergulhadores e voluntários
