Primeiro dia da Operação Classificação de Risco em Angra, que culminou com a prisão do médico Pediatra acusado de crime de abuso sexual infantil - Divulgação/PF

Publicado 07/02/2026 11:25 | Atualizado 07/02/2026 11:41

Angra dos Reis - Depois de ser ouvido e liberado, pela Polícia Federal sob a suspeita de crimes relacionados ao abuso sexual infantil, um professor da rede pública de ensino, que não teve o nome revelado, foi preso na tarde dessa sexta-feira (6) pelos agentes federais, um dia após ser deflagrada a Operação Classificação de Risco. A investigação aponta compartilhamento de material de abuso infantil e aliciamento de crianças e adolescentes para fins de exploração sexual. O professor foi preso em Angra dos Reis na costa verde.

Segundo a PRF foi cumprido um mandado de prisão temporária contra o investigado, além de um mandado de busca e apreensão em sua residência, localizado no bairro Parque Mambucaba. O professor foi encaminhado ao sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.

Em menos de 24 horas do início da operação, nessa quinta-feira (5), o médico pediatra Welton Tavares de Faria, foi preso pelo crime de abuso sexual contra crianças, em Angra e Rio Claro. Ele prestava serviços nas redes pública ( Unidade de Pronto Atendimento) e particular das cidades da costa verde.

Como noticiado no O Dia, e segundo a Polícia Federal, o caso começou a ser investigado após monitoramento de práticas suspeitas relacionadas ao armazenamento e ao compartilhamento de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantil, a partir daí a PF passou a apurar condutas ligadas ao médico que atuava, até a última quarta-feira (4), nas redes de saúde pública e privada de Angra e Rio Claro.

As investigações continuam e há suspeita de outros envolvidos no crime.