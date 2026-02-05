Pneus recolhidos do mar por mergulhadores e voluntáriosDivulgação/PMAR
Prefeitura de Angra retira do mar 375kg de lixo
A limpeza no cais da Manivela, no centro da cidade, foi liderada pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca e contou com apoio de mergulhadores e voluntários
Cartão Educação começa a ser distribuído para mais de 26 mil alunos de Angra
Entrega beneficia alunos e profissionais da rede municipal e injeta R$ 35 milhões na economia local
Proibida a pesca e comercialização do camarão em Angra
Até 30 de abril, período do Defeso. A cidade registrou safra histórica na temporada 2025/2026 com produção de mais de 60% e mais de 85 toneladas
HMJ em Angra conquista selo de qualidade em enfermagem
O Hospital Municipal da Japuíba é o primeiro da Costa Verde a receber o Reconhecimento Bronze do PROSAEPE, concedido pelo COREN-RJ
Cultura divulga lista de projetos selecionados para oficinas gratuitas nos bairros
São 67 cursos com investimento de mais de R$ 451 mil
Angra inicia ano letivo com novas unidades escolares no Bracuí
Município começa 2026 sem fila de espera por vagas nos 24 CEMEIs, todos climatizados
Homem é preso em flagrante na "Operação Fake Pen" desencadeada pela Polícia Civil
Em Angra dos Reis. A ação da 166ª DP é contra o comércio clandestino de medicamentos para emagrecer. Uma mulher identificada como esposa de Josiel Carlos Silva, foi indiciada. Ambos podem estar ligados a uma rede de distribuição interestadual de medicamentos clandestinos
