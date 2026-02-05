Pneus recolhidos do mar por mergulhadores e voluntários - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - Uma ação realizada nessa quarta-feira (4), retirou do mar de Angra 375 kg de resíduos nas proximidades do Cais da Manivela, incluindo 32 pneus. A limpeza liderada pela Secretaria de Agricultura, Aquicultura e Pesca, teve apoio da Secretaria Executiva de Serviço Público, da TurisAngra e da Angra Meio Ambiente (AMA), empresa responsável pela limpeza urbana do município.

A operação contou com a atuação de três mergulhadores voluntários do Centro de Mergulho Sotto Mare, que removeram os resíduos acumulados no fundo do mar, principalmente pneus usados como defensas, que são as proteções laterais das embarcações. Paralelamente, equipes da AMA realizaram a coleta do lixo descartado no entorno do cais.

O Cais da Manivela é um dos principais pontos de embarque e desembarque de turistas e moradores com destino à Praia do Aventureiro, na Ilha Grande.

— Faltando poucos dias para o Carnaval, quando o movimento no Cais da Manivela aumenta significativamente, essa ação ganha ainda mais importância. Nosso objetivo é garantir um espaço mais limpo, organizado e seguro para pescadores, moradores e turistas, além de proteger o meio ambiente marinho. Esse trabalho preventivo é fundamental para preservar um dos nossos maiores patrimônios, que é o mar – destacou o secretário da pasta, Jorge Eduardo Mascote.

Os pneus recolhidos foram encaminhados para o ecoponto do Belém e os resíduos para o aterro sanitário, no Ariró.