Publicado 04/02/2026 00:41

Angra dos Reis - A 166ª Delegacia de Polícia Civil de Angra dos Reis, sob determinação do delegado titular Dr. Roberto Ramos, deflagrou nesta terça-feira (03) a OPERAÇÃO FAKE PEN - (tradução caneta falsa), voltada ao combate à comercialização clandestina de medicamentos injetáveis utilizados como supressoras de apetite, especialmente as conhecidas “canetas emagrecedoras”. Um casal foi localizado e detido pelos agentes. O homem preso em flagrante e a mulher indiciada. O material apreendido foi encaminhado à 166ª DP.

Medicamento apreendido sem autorização na casa dos suspeitos presos Divulgação/Polícia Civil



O serviço de inteligência da unidade vinha monitorando anúncios suspeitos e pontos de distribuição informal de medicamentos no município. Nesta terça, policiais flagraram, na região da Japuíba, Josiel Carlos Silva, 33 anos, tentando realizar a entrega de 4 seringas contendo a substância "Tizerpatida" (princípio ativo do medicamento Mounjaro), além de uma cartela com dez comprimidos de Ozempic, em plena via pública, a bordo de uma motocicleta.

Medicamento para emagrecer Divulgação/Polícia Civil



A entrega ocorreria de forma improvisada e claramente clandestina, em meio à rua Japorangra, no bairro da Japuíba. O homem recebeu ordem de prisão e diante do flagrante, os agentes se deslocaram até a sua residência, onde localizaram diversos bujões contendo Tizerpatida armazenados indevidamente dentro da geladeira doméstica, misturados a alimentos, além de seringas, cartelas de medicamentos e outros apetrechos relacionados à atividade criminosa.

Os agentes apreenderam os medicamentos na geladeira do casal junto com alimentos Divulgação/Polícia Civil



A 166ª DP prossegue com as diligências para identificar outros envolvidos e o elo com possíveis redes maiores de distribuição interestadual de medicamentos clandestinos. A companheira de Josiel, Mislene da Cunha Feliciano dos Santos, 36 anos, também foi levada para delegacia e indiciada pelo mesmo crime, mas não foi presa em flagrante, uma vez que apenas seu marido portava o material apreendido na abordagem policial.Em depoimento, porém, Mislene admitiu trabalhar com o marido na venda das substâncias, que tinham procedência estrangeira e distribuídas pelos estados de São Paulo, Mato Grosso e Paraná. As encomendas, segundo a investigação, eram enviadas por SEDEX e os pagamentos eram realizados via transferências bancárias, inclusive no valor de R$ 5.000,00, realizados no mesmo dia da prisão.A mulher explicou que revende o medicamento tanto em bujões (o TIRZEC15 era vendido a R$ 1.800) como fracionado em seringas com 2,5 mg (vendidas por até R$ 150,00 cada). Além disso, declarou que o casal não possui habilitação técnica, tampouco autorização da ANVISA para comércio de medicamentos controlados, nem tampouco emitia notas fiscais ou exigia receita médica para as vendas.A 166ª DP prossegue com as diligências para identificar outros envolvidos e o elo com possíveis redes maiores de distribuição interestadual de medicamentos clandestinos.