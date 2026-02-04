Tebig - Divulgação/Reprodução rede social Transpetro

Publicado 04/02/2026 00:41

Angra dos Reis - A Transpetro encerrou o ano de 2025 com uma marca histórica. Pelo quarto ano consecutivo, a companhia registrou alta na movimentação de petróleo e derivados, alcançando 658 milhões de metros cúbicos transportados — um crescimento de 1,1% em relação ao ano anterior. O balanço anual destaca a eficiência operacional da rede que compreende 46 terminais e mais de 8,5 mil quilômetros de dutos.

O salto das operações Ship-to-Ship

Um dos principais motores desse recorde foi a modalidade ship-to-ship (transbordo direto entre navios). A operação registrou um crescimento expressivo de 18%, impulsionada pela necessidade de escoar a produção offshore. De acordo com o relatório da Transpetro, esse avanço teve concentração geográfica estratégica: os terminais de Angra dos Reis (Tebig) e São Sebastião foram os grandes protagonistas, puxando o crescimento nacional dessa modalidade de logística marítima.

Diesel e Gás de Cozinha em alta

O segmento de derivados de petróleo subiu 2,7%, com destaque para dois produtos essenciais:

GLP (Gás de Cozinha): Registrou um salto de 24% no volume transportado, reflexo direto do início das atividades no Complexo de Energias Boaventura, que elevou a oferta do insumo.

Diesel: Teve alta de 3,6%, motivada pela forte demanda no Centro-Oeste brasileiro, atendida majoritariamente pelo Oleoduto São Paulo-Brasília (Osbra).

O balanço consolida a posição da Transpetro como peça-chave na infraestrutura logística de energia do Brasil, conectando a produção recorde dos campos marítimos ao mercado consumidor em expansão.