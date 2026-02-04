Tebig Divulgação/Reprodução rede social Transpetro
GLP (Gás de Cozinha): Registrou um salto de 24% no volume transportado, reflexo direto do início das atividades no Complexo de Energias Boaventura, que elevou a oferta do insumo.
Diesel: Teve alta de 3,6%, motivada pela forte demanda no Centro-Oeste brasileiro, atendida majoritariamente pelo Oleoduto São Paulo-Brasília (Osbra).
Transpetro bate recorde em 2025 impulsionada por operações em Angra dos Reis
Na costa verde e em São Sebastião
Governo municipal troca comando das secretarias
A reestruturação administrativa vai ajustar e redefinir pastas visando o fortalecimento de áreas estratégicas
Advogado é esfaqueado no pescoço dentro de casa
Suspeito é preso pela Polícia Civil em menos de duas horas do ocorrido no bairro Belém em Angra dos Reis
Sub-12 da Escolinha Futshow participa do Cruzeiro Cup Sul-Americana
Em São Paulo e chega às quartas de final
Angra realiza 2º Festival Mar de Axé na Ilha Grande
Em homenagem a Iemanjá, com apoio da Prefeitura, evento une fé, cultura e tradição na Vila do Abraão
Cláudio Ferreti e Eduardo Paes trocam experiências em gestão pública
Um dos pontos relevantes do encontro foi a apresentação do Plano Municipal de Redução de Riscos, na sede da Defesa Civil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.