Bruno de 18 anos foi preso em casa por tentativa de homicídio - Divulgação/Polícia Civil

Bruno de 18 anos foi preso em casa por tentativa de homicídioDivulgação/Polícia Civil

Publicado 02/02/2026 18:30

Angra dos Reis - Policiais civis da 166ª DP, sob o comando do delegado titular Dr. Roberto Ramos, prenderam em flagrante, nesse domingo (01), o barbeiro Bruno Gabriel Bernardo da Silva, (18), acusado de esfaquear um advogado dentro da própria residência em Angra dos Reis.

Segundo apurado, a vítima, um advogado conhecido na cidade, foi atacada enquanto dormia, após o autor invadir seu quarto, sendo atingida por golpes de faca na região do pescoço. O profissional foi socorrido em estado grave e encaminhado para cirurgia de emergência no Hospital da Praia Brava.

Imediatamente após a comunicação do fato, equipes da 166ª DP iniciaram diligências e, em menos de 2 horas, por meio de levantamento de inteligência e informações colhidas com testemunhas, policiais do Núcleo de Homicídio da delegacia conseguiram identificar e localizar o autor no bairro Belém. O suspeito ainda vestia a mesma roupa utilizada durante a agressão e apresentava vestígios de sangue nas mãos, sendo detido sem resistência.

Uma testemunha relatou aos policiais que presenciou o momento em que o autor atacava o advogado com a faca, além de ter auxiliado no socorro da vítima. Durante o interrogatório, o preso alegou ter agido em legítima defesa, versão que será apurada no curso das investigações.

Consta que o autor conhecia a vítima, a qual frequentava a barbearia onde trabalhava o agressor. A motivação do crime ainda está sendo investigada, não sendo descartada, neste momento, eventual desavença relacionada à atuação profissional da vítima.

O acusado foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça. A vítima encaminhada ao Hospital, não teve informações atualizadas do seu estado de saúde e segue sob proteção policial.

Denuncie com segurança: 0300-253-1177 – O sigilo é garantido.