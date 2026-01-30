Panfletos foram distribuídos aos moradores e turistas sobre o descarte adequado do lixoDivulgação/PMAR
Vila do Abraão tem campanha educativa sobre descarte de lixo
Equipe orientou a população sobre a coleta domiciliar e o uso adequado de contentores
Teatro Ecológico para jovens com inscrições abertas
A iniciativa é do Imaar e une arte e educação ambiental para formar jovens e adultos em práticas cênicas voltadas à consciência socioambiental
Sesc Verão: programação cultural, esportiva e grandes shows em Angra
Evento apresenta atrações gratuitas em diversos pontos da cidade nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro
Polícia Civil prende quatro suspeitos e apreende um adolescente na operação contra o tráfico de drogas em Angra
Realizada no Morro da Fortaleza, no centro da idade
Marinha do Brasil homenageia as vítimas do naufrágio do encouraçado Aquidabã
Cerimônia na Ponta Leste preserva tradição centenária de reverência aos marinheiros mortos na tragédia do navio de guerra
Pesca do camarão proibida até o final de abril
O defeso começa nesta quarta-feira, 28. Quem descumprir a lei pode ser multado e ter equipamentos de pesca e mercadoria apreendidas
