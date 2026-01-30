Panfletos foram distribuídos aos moradores e turistas sobre o descarte adequado do lixo - Divulgação/PMAR

Panfletos foram distribuídos aos moradores e turistas sobre o descarte adequado do lixoDivulgação/PMAR

Publicado 30/01/2026 17:50

Ilha Grande - A Vila do Abraão, na Ilha Grande, foi palco de uma ação de conscientização ambiental realizada nessa quinta-feira, 29. A iniciativa orientou moradores, comerciantes e visitantes sobre a importância do descarte correto dos resíduos sólidos, contribuindo para a manutenção da limpeza urbana e a preservação ambiental da localidade. A atividade foi conduzida por uma equipe da Secretaria Executiva de Serviço Público, em parceria com mobilizadores da Angra Meio Ambiente (AMA), empresa responsável pela limpeza urbana do município. Durante a ação, foram distribuídos panfletos informativos e realizadas abordagens educativas, que reforçaram as orientações sobre a correta disponibilização do lixo para a coleta domiciliar que acontece diariamente, a partir das 4h. — Pedimos a colaboração da população para que o lixo seja colocado na rua na noite anterior à coleta. Também estamos realizando um trabalho de conscientização junto aos comerciantes locais, orientando sobre a aquisição de contentores adequados para o acondicionamento dos resíduos. Essa medida ajuda a evitar que animais rasguem os sacos, mantendo as praças, calçadas e espaços públicos limpos — explicou a coordenadora de Limpeza Urbana, Gabriela Cortezzi.

