Homenagem militar no monumento da Ponta Leste relembra o naufrágio do Encouraçado Aquidabã
O Aquidabã afundou na noite de 21 de janeiro de 1906, às 22h45, após uma explosão cuja causa permanece desconhecida. Atualmente, os destroços do encouraçado encontram-se a uma profundidade entre oito e 18 metros, em frente ao monumento instalado na Ponta Leste.
A tragédia vitimou mais de uma centena de homens, entre moradores de Angra dos Reis e oficiais do mais alto escalão da Marinha do Brasil. Eles estavam no município para estudar uma área destinada à implantação do Arsenal da Marinha, na Baía de Jacuecanga. Na ocasião, o Aquidabã navegava acompanhado dos cruzadores Barroso e Tamandaré.
Representando o prefeito Cláudio Ferreti, o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, ressaltou a relevância da solenidade para a preservação da memória histórica local e nacional.
— Angra dos Reis tem uma ligação profunda com a história naval do Brasil. Manter viva a memória dos marinheiros do Aquidabã é um gesto de respeito às famílias, à Marinha e à própria história do nosso município. Trata-se também de um compromisso com as futuras gerações, para que jamais se esqueça o valor desses homens que dedicaram suas vidas ao serviço do país — destacou.
A programação contou ainda com a execução do Hino Nacional Brasileiro, a leitura de um resumo histórico sobre o naufrágio e pronunciamentos que reforçaram a importância de preservar a memória dos marinheiros mortos no acidente.
Além das autoridades da Marinha do Brasil e do secretário de Segurança Pública estiveram presentes representantes de outras secretarias do governo, Câmara e a comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Amanda Neves.
