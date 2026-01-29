Homenagem militar no monumento da Ponta Leste relembra o naufrágio do Encouraçado Aquidabã - Divulgação/PMAR

Homenagem militar no monumento da Ponta Leste relembra o naufrágio do Encouraçado AquidabãDivulgação/PMAR

Publicado 29/01/2026 11:56

Angra dos Reis - A Marinha do Brasil realizou nessa semana a cerimônia em homenagem às vítimas do naufrágio do encouraçado Aquidabã. O ato, organizado pelo Colégio Naval, reuniu autoridades civis e militares, nessa terça-feira(27), na Ponta Leste, local que guarda a memória da tragédia ocorrida há 120 anos. O monumento é visitado por milhares de turistas o ano inteiro.





Secretário de Segurança Pública Douglas Barbos (D), representando a deputada estadual Célia Jordão, Luíz Fernando Figueredo (E) na homenagem aos militares mortos Divulgação/PMAR

Como parte da tradição histórica mantida ao longo de mais de um século, foi realizada a deposição de uma coroa de flores no monumento erguido em lembrança aos marinheiros que perderam a vida no acidente.





O Aquidabã afundou na noite de 21 de janeiro de 1906, às 22h45, após uma explosão cuja causa permanece desconhecida. Atualmente, os destroços do encouraçado encontram-se a uma profundidade entre oito e 18 metros, em frente ao monumento instalado na Ponta Leste.





A tragédia vitimou mais de uma centena de homens, entre moradores de Angra dos Reis e oficiais do mais alto escalão da Marinha do Brasil. Eles estavam no município para estudar uma área destinada à implantação do Arsenal da Marinha, na Baía de Jacuecanga. Na ocasião, o Aquidabã navegava acompanhado dos cruzadores Barroso e Tamandaré.





Representando o prefeito Cláudio Ferreti, o secretário de Segurança Pública, Douglas Barbosa, ressaltou a relevância da solenidade para a preservação da memória histórica local e nacional.





— Angra dos Reis tem uma ligação profunda com a história naval do Brasil. Manter viva a memória dos marinheiros do Aquidabã é um gesto de respeito às famílias, à Marinha e à própria história do nosso município. Trata-se também de um compromisso com as futuras gerações, para que jamais se esqueça o valor desses homens que dedicaram suas vidas ao serviço do país — destacou.





A programação contou ainda com a execução do Hino Nacional Brasileiro, a leitura de um resumo histórico sobre o naufrágio e pronunciamentos que reforçaram a importância de preservar a memória dos marinheiros mortos no acidente.





Além das autoridades da Marinha do Brasil e do secretário de Segurança Pública estiveram presentes representantes de outras secretarias do governo, Câmara e a comandante do 33º Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Amanda Neves.





