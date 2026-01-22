Rio Bracuí, obra embargada pela justiçaDivulgação/UERJ
O estudo foi realizado por recomendação do Ministério Público Federal (MPF), após o embargo judicial das obras emergenciais iniciadas pela Prefeitura de Angra dos Reis em resposta às chuvas de 2023, quando houve morte de dois idosos, pessoas desalojadas e graves danos socioambientais. Na ocasião, o município decretou estado de calamidade pública e contratou intervenções de engenharia na bacia do Bracuí. Moradores e comunidade quilombola em protesto fecharam a rodovia Rio-Santos. Uma reunião com líderes do movimento e governo com representante do MPF, resultou na paralisação e um estudo sobre o rio Bracuí.
Iniciado em junho de 2025, o estudo multidisciplinar teve duração de seis meses e envolveu mais de 30 pesquisadores de Geologia, Engenharia, Biologia e Ciências Sociais. O diagnóstico foi estruturado em três eixos (meio físico, meio biótico e meio socioeconômico) e utilizou metodologias avançadas, como mapeamentos tridimensionais com tecnologia LiDAR, imagens de alta resolução, modelagens hidrológicas e geotécnicas, análises da qualidade da água e estudos ecológicos e sociais.
Segundo o professor Enrico Pedroso, da Faculdade de Geologia da Uerj e coordenador do projeto, as intervenções emergenciais provocaram alterações profundas na dinâmica natural do rio.
Um dos diferenciais do trabalho foi a participação direta das comunidades tradicionais da região, especialmente a Comunidade Quilombola de Santa Rita do Bracuí. Foram realizadas consultas prévias, livres e informadas, garantindo a escuta ativa da população local e a incorporação de suas perspectivas ao estudo. “É um projeto inovador porque alia ciência, técnica e diálogo social, reconhecendo que essas populações dependem diretamente do rio para consumo, lazer e pesca”, destaca Pedroso.
O diagnóstico socioeconômico revelou que os impactos recaem de forma desigual sobre a população, evidenciando um quadro de injustiça socioambiental e racismo estrutural. Precariedade de saneamento básico, exposição recorrente a enchentes e perdas materiais e simbólicas marcam a realidade local. Situada no bioma Mata Atlântica, um dos mais ameaçados do país, a região do Bracuí sofre ainda com intensa pressão imobiliária, potencializada pela proximidade entre as montanhas e o litoral em Angra dos Reis.
O relatório final que foi entregue à Justiça Federal apresenta diretrizes técnicas e científicas para a recuperação das condições ecológicas do Rio Bracuí, com o objetivo de restabelecer, na medida do possível, sua dinâmica natural anterior às intervenções recentes e aos eventos extremos de 2023.
Um dos principais polos turísticos do estado do Rio de Janeiro, Angra dos Reis tem no turismo e na exploração de petróleo pilares de sua economia. Além de contribuir para a segurança hídrica e ambiental da região, o estudo reforça o papel da universidade pública na produção de conhecimento aplicado à prevenção de desastres e à adaptação climática.
Ainda de acordo com a nota, "desde agosto de 2024, o governo municipal cumpre a decisão judicial que determinou a paralisação parcial das intervenções previstas no Rio Bracuí.
É preciso destacar, porém, que as obras realizadas até a interrupção apresentaram resultados positivos e evitaram, em abril de 2025, inundações, perdas materiais e principalmente mortes nos trechos em que o enrocamento foi concluído.
Há imagens que mostram a efetividade das intervenções, com a forte correnteza contida pelas pedras colocadas nas margens do rio.
Em julho de 2025, a Prefeitura encomendou à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), por meio de acordo judicial firmado com o Ministério Público, um diagnóstico técnico e social das obras de contenção nas margens.
A finalização e entrega dessa análise completa (diagnóstico final e projetos propostos), prevista inicialmente para dezembro de 2025, foi prorrogada, a pedido da universidade, para o dia 20 março de 2026.
A Prefeitura de Angra dos Reis aguarda o diagnóstico final para iniciar uma concorrência pública para finalizar a obra, respeitando as recomendações da UERJ e as determinações dos órgãos de controle".
