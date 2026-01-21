Apreensão da PM Campo Belo - Divulgação/ Disque Denúncia

Publicado 21/01/2026 21:01 | Atualizado 21/01/2026 21:03

Angra dos Reis - A Polícia Militar apreendeu nesta quarta-feira (21), em Angra dos Reis, na costa verde, grande quantidade de drogas na comunidade do Campo Belo, após recebimento de uma denúncia anônima, ao Disque Denúncia. Uma mulher foi detida e liberada após prestar depoimentos.

Segundo a polícia, os agentes foram até a Rua Mangaratiba para verificar uma possível atuação de uma facção criminosa. Quando perceberam a presença da PM, suspeitos fugiram abandonando as drogas.

No local os policiais apreenderam 1.064 pinos de cocaína, 134 trouxinhas de maconha, 261 pedras de crack e 23 frascos de lança perfume, totalizando mais de quatro quilos de material entorpecente.



Uma mulher, que estava no local da ocorrência, e todo material apreendido foram levados para a 166ª DP. Ela foi ouvida e liberada. A ocorrência registrada.





PRF localiza carro roubado em Angra na cidade vizinha no sul do Estado

Um carro furtado em Angra foi recuperado nessa terça-feira (20) na Via Dutra, em Barra Mansa, município vizinho no sul do Estado. A abordagem ocorreu na altura do km 287, sentido Rio de Janeiro.

Carro foi levado para delegacia de Barra Mansa junto com o preso Divulgação/PRF



Segundo a PRF, os agentes realizavam um patrulhamento na região quando avistaram e identificaram o veículo. O carro foi interceptado e no interior do veículo estavam o condutor e um passageiro.



Durante a abordagem o condutor do veículo informou aos policiais que ele "havia pegado o carro emprestado com um amigo e que pretendia comprar o veículo". Ao ser questionado, caiu em contradição "disse que não sabia informar o nome do amigo e o passageiro informou que estava somente o acompanhando".



Os policiais verificaram o sistema e constataram que se tratava de um automóvel roubado na cidade da costa verde.



O condutor e o passageiro foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa, que está responsável pelas investigações.

