Uma mulher, que estava no local da ocorrência, e todo material apreendido foram levados para a 166ª DP. Ela foi ouvida e liberada. A ocorrência registrada.
PRF localiza carro roubado em Angra na cidade vizinha no sul do Estado
Segundo a PRF, os agentes realizavam um patrulhamento na região quando avistaram e identificaram o veículo. O carro foi interceptado e no interior do veículo estavam o condutor e um passageiro.
Durante a abordagem o condutor do veículo informou aos policiais que ele "havia pegado o carro emprestado com um amigo e que pretendia comprar o veículo". Ao ser questionado, caiu em contradição "disse que não sabia informar o nome do amigo e o passageiro informou que estava somente o acompanhando".
Os policiais verificaram o sistema e constataram que se tratava de um automóvel roubado na cidade da costa verde.
O condutor e o passageiro foram encaminhados para a delegacia de Barra Mansa, que está responsável pelas investigações.
Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas em Angra dos Reis
A ocorrência foi registrada no bairro Campo Belo. Suspeitos fugiram e PRF encontra na Dutra, carro furtado na cidade da costa verde. O motorista e o carona foram presos
Nova interdição temporária altera trânsito na Japuíba a partir de segunda
Dia 26, em Angra dos Reis. Obra do Programa Mais Água vai reforçar o abastecimento e beneficiar mais de 65 mil moradores
Ordenamento da orla do Rio Japuíba
Ação conjunta remove resíduos, reorganiza trapiches e beneficia pescadores artesanais na Vila Nova
Banda Jardim Sarmento abre oficinas para formação de novos músicos em Angra
Com 94 anos de história, a banda de música mais antiga da Costa Verde oferece vagas gratuitas em instrumentos de sopro e percussão, na Casa Larangeiras
Estudantes de Angra devem se cadastrar ou recadastrar no cartão estudantil
Atendimento especial acontece nos dias 22 e 23 de janeiro no Parque Mambucaba
Angra adere ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
Município passa a integrar o Sisan e amplia o acesso a políticas públicas voltadas à segurança alimentar
