Bloco vai levar pra avenida o enredo Festa do Divino neste carnaval 2026 - Divulgação/Bloco

Publicado 20/01/2026 17:17

Angra dos Reis - O Ki Merda é Essa?!?!, tradicional bloco de Angra dos Reis, já começa a esquentar os tamborins visando o Carnaval 2026. A bateria da agremiação invadiu as ruas do centro da cidade durante um ensaio (sábado), dia 17, a concentração foi no final da Rua Moacyr de Paula Lobo (antiga Rua das Palmeiras).

Os 40 ritmistas do bloco sob o comando do mestre Bryan Mello, iniciam os preparativos para dar harmonia e conjunto necessários para uma apresentação de qualidade no desfile do dia 14 de fevereiro. O bloco Ki Merda é Essa vai ter como enredo no Carnaval 2026 a "Festa do Divino de Angra dos Reis". A presidente Camila Veríssimo, 41 anos, está à frente da agremiação há dois anos, e está bem empolgada com o que seu bloco está se programando para apresentar na noite de sábado de Carnaval. A rainha da bateria será Gabi Araújo, os intérpretes Wellington Coração e Amanda.

Como já é tradição, o Ki Merda é Essa vai se concentrar próximo às subidas dos Morros do Santo Antônio e Caixa D’Água, local de ensaio de outros carnavais.

Sobre o Bloco

A agremiação desfilou pela primeira vez no ano de 1994, no bairro Retiro, onde amigos (Cida, José Veríssimo, Ricardo do Pandeiro, entre outros) se reuniram tocando panela e alguns instrumentos, mostrando toda a alegria que se faz presente até os dias de hoje. Durante esse desfile as pessoas se perguntavam: “que merda é essa?” o que deu origem ao nome do bloco.

No ano seguinte José Veríssimo, o primeiro presidente do Bloco, resolveu trazer o desfile para o Centro de Angra, com sua concentração na antiga rua das Palmeiras. Foi um sucesso e de onde nunca mais saiu. Foi nessa época que José Veríssimo convidou seu irmão Sérgio Veríssimo e seu cunhado Mauricio, e eles uniram forças para o crescimento do Ki Merda é Essa?!?!, que se prepara para ganhar as ruas do centro da cidade neste carnaval.