Parque Mambucaba - Divulgação/Reprodução rede social

Parque MambucabaDivulgação/Reprodução rede social

Publicado 18/01/2026 16:43

Angra dos Reis - Ação cultural movimenta o final de semana em Mambucaba, que se destaca por uma série de eventos voltados para cultura. A Vila Histórica é conhecida pelas suas movimentações culturais, entre elas a FLIM, o Festival de Marchinhas e os Festivais gastronômicos. Confira a programação que acontece desde a quinta-feira com poesias, músicas, danças, teatros e shows musicais, além de um bom pagode.





Ontem, (17), quem se apresentou foi a cantora Myrna. No Resenha Carioca (Rua das Flores, 99).





Domingo (18)

MAMBUCABA CULT

Feira de arte e Cultura de Mambucaba, com exposições, artesanato e outras artes. Nos dias 17 e 18 (Sábado e Domingo), a partir das 15h. No Estacionamento da rua das Flores de Mambucaba.