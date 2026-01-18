Parque MambucabaDivulgação/Reprodução rede social
Turistas lotam as praias da Ilha Grande
E Capitania dos Portos realiza fiscalização no mar
PM faz operação na Sapinhatuba 1 e apreende grande quantidade de drogas
Ação foi desencadeada após informes do Disque Denúncia Angra (0300 253 1177)
Seu Cosminho, patrimônio vivo da Vila do Abraão lança livro
Na Casa de Cultura da Ilha Grande e reúne moradores e visitantes em celebração a vida e os versos de quem conhece cada detalhe do passado e presente, de um dos recantos mais visitados e admirados do mundo pelas suas belezas naturais
Blocos de rua de Angra terão investimento de mais de R$ 400 mil
Edital da Secretaria de Cultura e Patrimônio visa credenciar agremiações locais e fortalecer a identidade cultural angrense; cotas financeiras podem chegar a R$ 11.550,00 por desfile
