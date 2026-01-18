Parque MambucabaDivulgação/Reprodução rede social

Angra dos Reis - Ação cultural movimenta o final de semana em Mambucaba, que se destaca por uma série de eventos voltados para cultura. A Vila Histórica é conhecida pelas suas movimentações culturais, entre elas a FLIM, o Festival de Marchinhas e os Festivais gastronômicos. Confira a programação que acontece desde a quinta-feira com poesias, músicas, danças, teatros e shows musicais, além de um bom pagode.

Ontem, (17), quem se apresentou foi a cantora Myrna. No Resenha Carioca (Rua das Flores, 99). 

Domingo (18)
MAMBUCABA CULT
Feira de arte e Cultura de Mambucaba, com exposições, artesanato e outras artes. Nos dias 17 e 18 (Sábado e Domingo), a partir das 15h. No Estacionamento da rua das Flores de Mambucaba.
