Praia de Japariz na Ilha GrandeDivulgação
Implantada pela prefeitura a Taxa de Turismo Sustentável (TTS) está sendo cobrada de forma gradual, desde o início de janeiro (1º). Nesta primeira etapa, a cobrança está direcionada exclusivamente a visitantes que chegarem ao município por meio de ônibus, micro-ônibus, vans de turismo ou como passageiros de transatlânticos.
Nesses casos, o valor da TTS será recolhido diretamente pela empresa responsável pelo passeio, no momento da compra do pacote turístico. Após o pagamento, a operadora fará o repasse ao município.
A Angra Viva tem como finalidade organizar a atividade turística e assegurar que o desenvolvimento do setor ocorra de maneira equilibrada. Os recursos arrecadados serão investidos em ações que preservem o patrimônio natural, reforcem a infraestrutura local e promovam uma experiência de qualidade para quem mora e para quem visita Angra dos Reis, um dos destinos mais procurados do país.
Turistas lotam as praias da Ilha Grande
E Capitania dos Portos realiza fiscalização no mar
PM faz operação na Sapinhatuba 1 e apreende grande quantidade de drogas
Ação foi desencadeada após informes do Disque Denúncia Angra (0300 253 1177)
Seu Cosminho, patrimônio vivo da Vila do Abraão lança livro
Na Casa de Cultura da Ilha Grande e reúne moradores e visitantes em celebração a vida e os versos de quem conhece cada detalhe do passado e presente, de um dos recantos mais visitados e admirados do mundo pelas suas belezas naturais
Blocos de rua de Angra terão investimento de mais de R$ 400 mil
Edital da Secretaria de Cultura e Patrimônio visa credenciar agremiações locais e fortalecer a identidade cultural angrense; cotas financeiras podem chegar a R$ 11.550,00 por desfile
Parque Mambucaba será polo de atividades gratuitas
Iniciativa da prefeitura tem a parceria da Casa dos Universitários e inclui aulas de balé, funcional, curso de corte costura e muito mais
Prefeitura de Angra oferece curso gratuito de inglês para jovens
Serão 25 vagas para jovens de 14 a 29 anos; capacitação terá foco em inglês para hotelaria e restaurantes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.