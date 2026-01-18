Praia de Japariz na Ilha Grande - Divulgação

Praia de Japariz na Ilha GrandeDivulgação

Publicado 18/01/2026 15:50 | Atualizado 18/01/2026 15:54

Angra dos Reis - Cais de embarque e desembarque, restaurantes e praias da Ilha Grande, em Angra dos Reis na costa verde, lotados de turistas vindos de vários estados do país e do exterior. Essa é a realidade de um final de semana de férias, calor e sol na cidade. Toda hora táxi boat e embarcações saem do cais de Santa Luzia lotados, com destino as praias da Ilha Grande.

Fiscalização no mar Divulgação

"Eu nunca vi a praia de Japariz tão lotada como hoje, em 19 anos de trabalho com o turismo". Os restaurantes na beira da praia lotados e filas na água para grandes embarcações que queriam atracar no cais, para desembarcar passageiros.

Para manter a ordem e segurança dos visitantes no mar, embarcações da Capitania dos Portos estavam presentes. Donos de restaurantes que vivem do turismo se viravam nos trinta para atender as centenas de pessoas que chegavam a toda hora para almoçar.

Para que todos desfrutassem do passeio, era necessário cumprir o horário que variava entre 30 minutos a 1h hora e 1h30 em cada parada.

- Muito bom vale a pena. Me sentindo renovado - disse um turista do Amapá ao embarcar de volta do passeio, no cais de Japariz.

O valor mínimo de passeio por agência era de R$70 por pessoa, com direito a quatro paradas ( Lagoa Azul, Cataguases, praias de Matariz e Japariz), fora almoço com custo mínimo de R$ 40 self service.

Taxa de Turismo Sustentável (TTS)



Implantada pela prefeitura a Taxa de Turismo Sustentável (TTS) está sendo cobrada de forma gradual, desde o início de janeiro (1º). Nesta primeira etapa, a cobrança está direcionada exclusivamente a visitantes que chegarem ao município por meio de ônibus, micro-ônibus, vans de turismo ou como passageiros de transatlânticos.



Nesses casos, o valor da TTS será recolhido diretamente pela empresa responsável pelo passeio, no momento da compra do pacote turístico. Após o pagamento, a operadora fará o repasse ao município.



A Angra Viva tem como finalidade organizar a atividade turística e assegurar que o desenvolvimento do setor ocorra de maneira equilibrada. Os recursos arrecadados serão investidos em ações que preservem o patrimônio natural, reforcem a infraestrutura local e promovam uma experiência de qualidade para quem mora e para quem visita Angra dos Reis, um dos destinos mais procurados do país.