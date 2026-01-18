Sapinhatuba 1 apreensão da P2 durante operação - Divulgação/Disque Denúncia

18/01/2026

Angra dos Reis - Policiais militares do Serviço Reservado (33º BPM), conseguiram apreender, nesse sábado (17), drogas e uma pistola com carregador e munições, durante operação contra o tráfico de drogas na comunidade da Sapinhatuba I, em Angra dos Reis. A ação tinha como objetivo averiguar informações encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177). Um dos suspeitos que trocou tiros com os agentes conseguiu escapar. Não houve feridos.



Segundo a equipe da P2, ao chegar no local foram observadas três pessoas próximas a um escadão, em atividade suspeita, e na localidade de um depósito, conhecido como ponto de venda de drogas. Um dos suspeitos, conhecido como “Nadinho”, que seria o gerente da comunidade de acordo com os policiais, estava no local e ao avistar a chegada dos agentes, sacou uma arma e efetuou disparos em direção à equipe. Houve troca de tiros. Ao perceber a fuga para uma área de mata, os agentes procederam ao local, onde encontraram uma mochila e uma arma, mas não conseguiram capturar o suspeito.

No local foram apreendidos: uma pistola, um carregador de pistola, seis munições, 150 pinos de cocaína e quatro tabletes de maconha. Todo o material entorpecente foi apreendido e encaminhado à 166ª DP, onde a ocorrência foi registrada.



O Disque Denúncia Angra solicita a população que contribua com o trabalho das autoridades, denunciando qualquer atividade criminosa, localização de bandidos, armas e drogas ao Disque Denúncia. O serviço funciona 24h por dia, sete dias da semana, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 - ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa. É possível denunciar também pelo App "Disque Denúncia RJ" ou através do site (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.











