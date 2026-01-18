"Seu Cosminho"Divulgação/PMAR
Aos 69 anos, Seu Cosminho é a personificação da alma caiçara. Nascido na Enseada de Palmas, começou a transformar o cotidiano insular em poesia ainda aos sete anos de idade. A obra é uma compilação de três volumes que percorrem diferentes fases de sua vida, registrando sua relação visceral com o mar, a natureza e a simplicidade das relações humanas na Ilha Grande, patrimônio histórico tombado pelo IPHAN, conhecido no mundo inteiro, pelas suas belezas naturais e peculiares.
A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a importância de registrar formalmente a obra de artistas que mantêm viva a tradição oral e o sentimento de pertencimento da região.
— O lançamento de O Poeta da Terra é um ato de justiça e de amor à nossa história. Seu Cosminho é um patrimônio vivo, alguém que cuida da nossa Casa de Cultura com as mãos e da nossa alma com as palavras. Documentar seus versos em um livro tão belo é garantir que a essência da Ilha Grande atravesse gerações. Nossa missão é dar voz e palco para quem faz a cultura pulsar no dia a dia, e Seu Cosminho é a tradução mais pura desse saber caiçara — comentou.
A cerimônia reforçou o papel da Casa de Cultura Constantino Cokotós como um polo vital de resistência cultural. Recentemente revitalizado, o edifício, de 1886, serviu como cenário perfeito para a celebração, reunindo moradores, familiares, turistas e autoridades em torno da literatura e da memória cultural local.
Seu Cosminho, patrimônio vivo da Vila do Abraão lança livro
Na Casa de Cultura da Ilha Grande e reúne moradores e visitantes em celebração a vida e os versos de quem conhece cada detalhe do passado e presente, de um dos recantos mais visitados e admirados do mundo pelas suas belezas naturais
Blocos de rua de Angra terão investimento de mais de R$ 400 mil
Edital da Secretaria de Cultura e Patrimônio visa credenciar agremiações locais e fortalecer a identidade cultural angrense; cotas financeiras podem chegar a R$ 11.550,00 por desfile
Parque Mambucaba será polo de atividades gratuitas
Iniciativa da prefeitura tem a parceria da Casa dos Universitários e inclui aulas de balé, funcional, curso de corte costura e muito mais
Prefeitura de Angra oferece curso gratuito de inglês para jovens
Serão 25 vagas para jovens de 14 a 29 anos; capacitação terá foco em inglês para hotelaria e restaurantes
Operação Angra em Ordem combate irregularidades urbanas e ambientais
Ação integrada da Prefeitura promove ordenamento, coíbe ilegalidades e protege áreas de mangue na Itinga
Moradores em protesto colocam fogo e fecham a Rio-Santos em Angra
Na altura do bairro Camorim Pequeno. A polícia acompanhou a manifestação e conseguiu liberar uma das pistas para o trânsito
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.