Ilha Grande - A Vila do Abraão viveu uma tarde de profunda emoção e valorização cultural nessa sexta-feira, (16) de janeiro. A Secretaria de Cultura e Patrimônio de Angra dos Reis promoveu o lançamento oficial do livro O Poeta da Terra, uma coletânea que reúne a sensibilidade e os versos de Cosme Pereira do Nascimento, o querido Seu Cosminho. O evento aconteceu na Casa de Cultura Constantino Cokotós, espaço onde o próprio homenageado atua como zelador e guardião.

Aos 69 anos, Seu Cosminho é a personificação da alma caiçara. Nascido na Enseada de Palmas, começou a transformar o cotidiano insular em poesia ainda aos sete anos de idade. A obra é uma compilação de três volumes que percorrem diferentes fases de sua vida, registrando sua relação visceral com o mar, a natureza e a simplicidade das relações humanas na Ilha Grande, patrimônio histórico tombado pelo IPHAN, conhecido no mundo inteiro, pelas suas belezas naturais e peculiares.A secretária de Cultura e Patrimônio, Marlene Ponciano, destacou a importância de registrar formalmente a obra de artistas que mantêm viva a tradição oral e o sentimento de pertencimento da região.— O lançamento de O Poeta da Terra é um ato de justiça e de amor à nossa história. Seu Cosminho é um patrimônio vivo, alguém que cuida da nossa Casa de Cultura com as mãos e da nossa alma com as palavras. Documentar seus versos em um livro tão belo é garantir que a essência da Ilha Grande atravesse gerações. Nossa missão é dar voz e palco para quem faz a cultura pulsar no dia a dia, e Seu Cosminho é a tradução mais pura desse saber caiçara — comentou.A cerimônia reforçou o papel da Casa de Cultura Constantino Cokotós como um polo vital de resistência cultural. Recentemente revitalizado, o edifício, de 1886, serviu como cenário perfeito para a celebração, reunindo moradores, familiares, turistas e autoridades em torno da literatura e da memória cultural local.