Inscrições dia 23 de janeiro para interessados a partir de 16 anos - Divulgação/PMAR

Inscrições dia 23 de janeiro para interessados a partir de 16 anosDivulgação/PMAR

Publicado 14/01/2026 21:20

Angra dos Reis - Em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Senac RJ trouxe para Angra dos Reis, a Escola Móvel de Beleza, com a oferta de 98 vagas gratuitas distribuídas em quatro cursos de formação profissional, neste mês, uma importante iniciativa voltada à qualificação profissional na área da beleza.

As inscrições acontecem no dia 23 de janeiro, das 10h às 17h, por ordem de chegada e enquanto houver vagas, no Centro de Estudos Ambientais (CEA), na Avenida Prefeito Jair Toscano de Brito, na Praia da Chácara. As aulas terão início no dia 27 de janeiro, no mesmo local das inscrições.

Ao todo, serão formadas sete turmas, com 14 alunos cada, contemplando os cursos de Alongamento de cílios, Design de sobrancelhas, Práticas de trabalho da manicure e pedicure e Práticas de trabalho do cabeleireiro, com opções de horários de dia e à noite, ampliando o acesso para quem já está no mercado de trabalho.

A ação integra os esforços do município para estimular a geração de renda, fortalecer o empreendedorismo local e ampliar as oportunidades de capacitação profissional, especialmente em um setor que apresenta alta demanda e possibilidade de inserção rápida no mercado.

Podem se inscrever interessados maiores de 16 anos, com Ensino Fundamental completo, mediante apresentação de RG, CPF, comprovante de residência e de escolaridade sendo aceita autodeclaração para este último. Menores de 18 anos devem estar acompanhados por um responsável legal.

A iniciativa conta ainda com o apoio do Sicomércio Costa Verde e faz parte do programa de Escolas Móveis do Senac RJ, que utiliza carretas-escola totalmente equipadas para levar cursos profissionalizantes a diferentes regiões do estado, ampliando o acesso à educação profissional de qualidade.

