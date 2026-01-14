Garotada da escolinha Futshow exibe troféu pelo grande desempenho no campeonatoDivulgação
Ação preventiva reduz riscos de alagamentos em Angra
Mapeamento da rede de águas pluviais, feito pela prefeitura, permite planejamento mais eficiente e intervenções antecipadas
Parque Tecnológico do Mar abre pré-inscrições para cursos gratuitos de tecnologia
Inscrições vão de 12 a 16 de janeiro e contemplam as áreas de Desenvolvimento Web, Programação em Python, Robótica e Modelagem 3D
Falta pouco para o CARNAVAL 2026 de Angra dos Reis
Os blocos carnavalescos estão esquentando os tamborins com ensaios nas quadras das comunidades
Procon/RJ inaugura Balcão do Consumidor em Angra
Com unidade fixa que vai atender as cidades da costa verde. Uma solicitação da deputada estadual Célia Jordão (PL) ao governo do Estado e já está à disposição dos consumidores
Observatório nuclear está aberto à visitação e bate recorde histórico com mais de 77 mil visitantes
Em 2025. Trilha Porã teve mais que o dobro de pessoas no local em relação a 2024
