Garotada da escolinha Futshow exibe troféu pelo grande desempenho no campeonato - Divulgação

Garotada da escolinha Futshow exibe troféu pelo grande desempenho no campeonatoDivulgação

Publicado 14/01/2026 20:29

Angra dos Reis - A escolinha Futshow foi campeã da Copa Nunes 2026, nas duas categorias, sub -11 e sub -13, sob o comando do técnico e profissional de educação física, Douglas Almeida, 30 anos. O campeonato que reuniu diversas escolinhas de futebol de Angra dos Reis, terminou no último dia 11, com jogos realizados no Estádio Municipal, no Balneário.

A escolinha Futshow completará um ano de funcionamento no dia 10 de fevereiro, e apesar do pouco tempo de trabalho do professor Douglas Almeida, a garotada já havia conquistado títulos importantes no ano de 2025 e inicia a temporada deste ano com vitória. O técnico avalia o desempenho dos jogadores.

- Estou muito orgulhoso pelo o que garotada vem apresentando desde o ano passado, quando tivemos a iniciativa de dar oportunidades as crianças e aos adolescentes de nossa cidade. Trabalhamos duro, com seriedade, e acreditamos que estamos fomentando o esporte em Angra, incentivando a prática do futebol – disse o técnico e coordenador da escolinha Futshow, Douglas Almeida.

A escolinha funciona no espaço do campo de grama sintética na Praia do Anil, todas as segundas e quartas-feiras, nos horários de 8h às 11h e 14h30 às 17h30, para a garotada de 5 aos 16 anos.