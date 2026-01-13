Defesa Civil faz mapeamento em área de risco - Divulgação/PMAR

Publicado 13/01/2026 20:54 | Atualizado 13/01/2026 21:05

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis vem realizando, desde o final de 2025, o mapeamento completo da rede de drenagem de águas pluviais do município. A ação tem caráter preventivo e busca reduzir os riscos de alagamentos e inundações, especialmente durante o verão, quando o volume de chuvas é mais intenso.

Com esse levantamento, o município passa a ter maior controle e conhecimento de todo o sistema de drenagem.

— Por meio deste mapeamento, conseguimos identificar pontos críticos e planejar intervenções de forma mais estratégica, evitando problemas futuros — explicou o secretário-executivo de Serviço Público, Ricardo Ferreira.

O trabalho avalia as condições da rede existente em cada localidade, identificando a necessidade de manutenção, limpeza ou substituição de estruturas. A partir desse diagnóstico, as equipes técnicas realizam intervenções preventivas, reduzindo o risco de pequenos alagamentos que poderiam evoluir para situações mais graves.

Os resultados já podem ser percebidos. Mesmo com as chuvas recentes, as áreas que passaram pelo mapeamento e pelas ações preventivas não registraram ocorrências de alagamentos, garantindo mais tranquilidade e segurança para a população.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Executiva de Serviço Público, e faz parte de um trabalho contínuo, sem prazo para encerramento.