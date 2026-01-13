Defesa Civil faz mapeamento em área de riscoDivulgação/PMAR
Ação preventiva reduz riscos de alagamentos em Angra
Mapeamento da rede de águas pluviais, feito pela prefeitura, permite planejamento mais eficiente e intervenções antecipadas
Parque Tecnológico do Mar abre pré-inscrições para cursos gratuitos de tecnologia
Inscrições vão de 12 a 16 de janeiro e contemplam as áreas de Desenvolvimento Web, Programação em Python, Robótica e Modelagem 3D
Falta pouco para o CARNAVAL 2026 de Angra dos Reis
Os blocos carnavalescos estão esquentando os tamborins com ensaios nas quadras das comunidades
Procon/RJ inaugura Balcão do Consumidor em Angra
Com unidade fixa que vai atender as cidades da costa verde. Uma solicitação da deputada estadual Célia Jordão (PL) ao governo do Estado e já está à disposição dos consumidores
Observatório nuclear está aberto à visitação e bate recorde histórico com mais de 77 mil visitantes
Em 2025. Trilha Porã teve mais que o dobro de pessoas no local em relação a 2024
Acidente em Angra deixa cinco feridos, um em estado grave
Na Rio-Santos, km 528 próximo à Praia Vermelha
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.