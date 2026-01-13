Defesa Civil faz mapeamento em área de riscoDivulgação/PMAR

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis vem realizando, desde o final de 2025, o mapeamento completo da rede de drenagem de águas pluviais do município. A ação tem caráter preventivo e busca reduzir os riscos de alagamentos e inundações, especialmente durante o verão, quando o volume de chuvas é mais intenso.
Com esse levantamento, o município passa a ter maior controle e conhecimento de todo o sistema de drenagem.
— Por meio deste mapeamento, conseguimos identificar pontos críticos e planejar intervenções de forma mais estratégica, evitando problemas futuros — explicou o secretário-executivo de Serviço Público, Ricardo Ferreira.
O trabalho avalia as condições da rede existente em cada localidade, identificando a necessidade de manutenção, limpeza ou substituição de estruturas. A partir desse diagnóstico, as equipes técnicas realizam intervenções preventivas, reduzindo o risco de pequenos alagamentos que poderiam evoluir para situações mais graves.
Os resultados já podem ser percebidos. Mesmo com as chuvas recentes, as áreas que passaram pelo mapeamento e pelas ações preventivas não registraram ocorrências de alagamentos, garantindo mais tranquilidade e segurança para a população.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Executiva de Serviço Público, e faz parte de um trabalho contínuo, sem prazo para encerramento.
fotogaleria
Equipes da prefeitura nas ruas em prevenção contra alagamentos
Defesa Civil faz mapeamento em área de risco
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.