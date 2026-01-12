Atividades no dia 15 de janeiro - Divulgação/PMAR

Publicado 12/01/2026 13:12

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Saúde, preparou uma programação especial para o Janeiro Roxo, mês dedicado à conscientização sobre a hanseníase. As atividades buscam informar a população sobre os sintomas, formas de transmissão e tratamento da doença. Duas rodas de conversa estão confirmadas: no dia 15, às 15h, no CEM Centro; e no dia 16, às 14h, no CRAS Centro.

O Janeiro Roxo é uma campanha nacional que conta com o apoio do Ministério da Saúde, da Fiocruz, do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan) e do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Em Angra, a mobilização visa não apenas conscientizar, mas também acolher e orientar os moradores sobre os caminhos para o diagnóstico e a cura.

A hanseníase é uma doença infecciosa causada pelo bacilo de Hansen, que afeta principalmente a pele e os nervos das extremidades — rosto, braços, mãos, pernas e pés. Entre os principais sinais estão manchas com perda de sensibilidade, dor com sensação de choque ou fisgadas, além de caroços e inchaços pelo corpo, que podem ser avermelhados e doloridos.

Além de afetar adultos e crianças, a hanseníase pode causar incapacidades físicas se não for tratada adequadamente. Por isso, a campanha também alerta sobre a importância de observar qualquer sinal suspeito e buscar atendimento.