Angra dos Reis com programação do Janeiro Roxo
Mês de combate à hanseníase terá dois encontros: no dia 15, às 15h, no CEM Centro; e no dia 16, às 14h, no CRAS Centro
Motociclista morre depois de atropelar uma capivara na Rio-Santos
Em Angra dos Reis, na altura do Frade
Prefeitura de Angra e Câmara cobram ações da Enel para reduzir quedas de energia
Depois de protesto dos moradores do Bracuí. Medidas emergenciais já estão em curso, com reforço de equipes, instalação de novo gerador na ETA Bracuí e criação de grupo de acompanhamento para dar transparência e resposta à população
Eletronuclear inicia parada programada de Angra 2 em janeiro
A unidade será desligada no dia 16 de janeiro, por cerca de 50 dias, para reabastecimento
Angra comemora 524 anos com corte do bolo e alvorada festiva
Além de um delicioso café da manhã para a população
Chuva leva concessionária intensificar monitoramento da Rio-Santos
E alerta para interdição preventiva em caso de riscos de deslizamentos
PF determina que Eduardo Bolsonaro retorne ao cargo de escrivão e se apresente em Angra dos Reis
Depois de ter o mandato de deputado federal cassado em dezembro de 2025. O ex-deputado foi alvo de processos administrativos disciplinares nos últimos anos. Estava afastado da Polícia Federal desde 2010, para o exercício do mandato parlamentar
