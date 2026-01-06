Autoridades e população cantam parabéns à Angra dos ReisDivulgação/PMAR
Os 524 anos de Angra dos Reis foram celebrados dentro da tradição com alegria e uma grande festa popular que tomou conta da Praça Nilo Peçanha, atraindo uma multidão que mergulhou na história, conhecendo a cultura de um povo que tem orgulho de ser angrense.
À meia-noite, o céu foi iluminado pela queima de fogos, marcando a chegada do aniversário de 524 anos do município. Ao mesmo tempo, a Folia de Reis Luz Divina realizou a tradicional apresentação musical para a abertura dos portões da Prefeitura, saudando as autoridades presentes e o público.
Na sequência, aconteceram as falas oficiais em saudação ao aniversário da cidade. O prefeito Cláudio Ferreti participou ao lado da primeira-dama e secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, do ex-prefeito Fernando Jordão e da deputada estadual Célia Jordão e demais autoridades.
— Celebrar o aniversário de Angra é celebrar a nossa história, o nosso povo e tudo aquilo que construímos juntos. É um privilégio poder trabalhar para oferecer mais oportunidades, saúde, qualidade de vida e desenvolvimento para a cidade mais linda do mundo. Seguimos unidos, com respeito às nossas tradições e olhar firme para o futuro — afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.
Em seguida, foi realizado o tradicional corte do bolo, acompanhado por uma multidão que formou fila para participar desse momento simbólico, saborear uma fatia e tentar encontrar a moeda e a aliança tradicionalmente escondidas no bolo. Segundo a lenda, quem acha a moeda está destinado a um ano de prosperidade, enquanto quem encontra a aliança viverá um casamento em breve.
Após o corte do bolo, a meia-noite, a Praia do Anil recebeu o show do cantor Belo, que animou o público com grandes sucessos do pagode romântico. Quem também subiu ao palco abrindo a programação de aniversário da cidade, foi o cantor Alexandre Pires, no dia (2).
Manhã do dia 6
Ainda seguindo as comemorações, a manhã desta terça-feira (6) começou com a alvorada festiva, às 6h, em frente à Igreja Matriz, com as apresentações da Banda do Colégio Naval e da Folia de Reis Luz Divina. Logo depois, às 7h, o saguão da Prefeitura foi novamente aberto para um café da manhã oferecido à população, também ao som da tradicional folia, reforçando a identidade cultural angrense.
Programação segue ao longo do dia
As homenagens aos 524 anos de Angra dos Reis continuam ao longo desta terça-feira. Às 18h, será celebrada a missa solene em ação de graças na Praia do Anil, reunindo autoridades, fiéis e comunidade em geral. Em seguida, às 20h, o cantor católico Walmir Alencar encerra a programação oficial com um show especial, marcando um momento de fé, encontro e celebração.
A Corrida dos Santos Reis, que abre o calendário esportivo na cidade e é tradição na véspera do aniversário de Angra, reuniu mais uma vez milhares de pessoas, entre atletas e amadores. N prova de 5 km ocorrida na noite de ontem, o grande campeão no geral masculino, pelo segundo ano seguido, foi José Ferreira de Sousa Neto, o Atleta Raio, que completou o percurso em 16min49seg.
O secretário de Esportes e vice-prefeito de Angra, Rubinho Metalúrgico, destacou a importância do evento para o incentivo à prática esportiva.
— A Corrida dos Santos Reis já faz parte da história de Angra e, a cada ano, cresce e se fortalece. Foi muito bonito ver 1.000 pessoas nas ruas, se superando e celebrando o aniversário da nossa cidade. Tivemos atletas de várias categorias, desde jovens até competidores com mais de 80 anos, além dos PCDs, que são um exemplo de determinação. O esporte transforma vidas e vamos continuar ampliando essas oportunidades para a nossa população — afirmou Rubinho.
