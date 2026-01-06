Autoridades e população cantam parabéns à Angra dos Reis - Divulgação/PMAR

Angra dos Reis - Angra comemora nesta terça-feira,(6), 524 anos de fundação, uma das cidades mais antigas do país. Muita música, esporte e cultura marcaram a noite de ontem (5) e seguiram até a manhã de hoje, reunindo moradores e visitantes em celebração especial no Centro da cidade.



Os 524 anos de Angra dos Reis foram celebrados dentro da tradição com alegria e uma grande festa popular que tomou conta da Praça Nilo Peçanha, atraindo uma multidão que mergulhou na história, conhecendo a cultura de um povo que tem orgulho de ser angrense.

Belo arrasta uma multidão na Praia do Anil no show em comemoração ao aniversário de Angra Divulgação/PMAR

A programação teve início ainda na noite do dia 5, com a Corrida dos Santos Reis pelas ruas do Centro, atraindo milhares de atletas e amadores. Em seguida, o público pôde acompanhar as apresentações das bandas Jardim Sarmento e do Colégio Naval, que animaram o espaço em frente à sede da Prefeitura.



À meia-noite, o céu foi iluminado pela queima de fogos, marcando a chegada do aniversário de 524 anos do município. Ao mesmo tempo, a Folia de Reis Luz Divina realizou a tradicional apresentação musical para a abertura dos portões da Prefeitura, saudando as autoridades presentes e o público.

Solange Mariano conquista o pentacampeonato na corrida de Santos Reis Divulgação/PMAR



Na sequência, aconteceram as falas oficiais em saudação ao aniversário da cidade. O prefeito Cláudio Ferreti participou ao lado da primeira-dama e secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, do ex-prefeito Fernando Jordão e da deputada estadual Célia Jordão e demais autoridades.



— Celebrar o aniversário de Angra é celebrar a nossa história, o nosso povo e tudo aquilo que construímos juntos. É um privilégio poder trabalhar para oferecer mais oportunidades, saúde, qualidade de vida e desenvolvimento para a cidade mais linda do mundo. Seguimos unidos, com respeito às nossas tradições e olhar firme para o futuro — afirmou o prefeito Cláudio Ferreti.



Em seguida, foi realizado o tradicional corte do bolo, acompanhado por uma multidão que formou fila para participar desse momento simbólico, saborear uma fatia e tentar encontrar a moeda e a aliança tradicionalmente escondidas no bolo. Segundo a lenda, quem acha a moeda está destinado a um ano de prosperidade, enquanto quem encontra a aliança viverá um casamento em breve.



Após o corte do bolo, a meia-noite, a Praia do Anil recebeu o show do cantor Belo, que animou o público com grandes sucessos do pagode romântico. Quem também subiu ao palco abrindo a programação de aniversário da cidade, foi o cantor Alexandre Pires, no dia (2).



Manhã do dia 6



"Raio " termina a prova no lugar mais alto do pódio pelo segundo ano consecutivo Divulgação/PMAR



Programação segue ao longo do dia



As homenagens aos 524 anos de Angra dos Reis continuam ao longo desta terça-feira. Às 18h, será celebrada a missa solene em ação de graças na Praia do Anil, reunindo autoridades, fiéis e comunidade em geral. Em seguida, às 20h, o cantor católico Walmir Alencar encerra a programação oficial com um show especial, marcando um momento de fé, encontro e celebração.



Alvorada Festiva acorda a população no dia de Reis e aniversário de Angra Divulgação/PMAR

Corrida dos Santos Reis

Deu pódio de novo a dupla Raio e Solange



A Corrida dos Santos Reis, que abre o calendário esportivo na cidade e é tradição na véspera do aniversário de Angra, reuniu mais uma vez milhares de pessoas, entre atletas e amadores. N prova de 5 km ocorrida na noite de ontem, o grande campeão no geral masculino, pelo segundo ano seguido, foi José Ferreira de Sousa Neto, o Atleta Raio, que completou o percurso em 16min49seg.

— Estou muito feliz e realizado com essa vitória. Foi uma prova desafiadora, mas consegui manter o foco do início ao fim. Quero agradecer a todos que torceram por mim e, principalmente, parabenizar cada corredor que participou hoje. Todo mundo que veio para a rua, independentemente do resultado, já é vencedor. Essa conquista me motiva ainda mais a continuar competindo em Angra e em outras cidades do Rio de Janeiro e do Brasil — afirmou o campeão geral masculino.

No feminino a primeira mulher a cruzar a linha de chegada foi Solange Mariano, que conquistou o pentacampeonato, cinco vitórias seguidas, com o tempo de 18min40seg. Mais de mil atletas participaram da prova em comemoração aos 524 anos de Angra dos Reis. A Praça Zumbi dos Palmares foi o local de largada e chegada da prova, que teve como percurso as principais ruas do centro.

— Essa já é a 13ª vez que eu venço a Corrida dos Santos Reis, mas a emoção é sempre como se fosse a primeira. É uma prova que eu tenho muito carinho, pelo público, pela história e pela energia que a gente sente nas ruas. Estou muito feliz por representar tantas mulheres que acreditam no esporte e seguem firmes nos seus objetivos — comemorou a campeã geral feminina.



O secretário de Esportes e vice-prefeito de Angra, Rubinho Metalúrgico, destacou a importância do evento para o incentivo à prática esportiva.



— A Corrida dos Santos Reis já faz parte da história de Angra e, a cada ano, cresce e se fortalece. Foi muito bonito ver 1.000 pessoas nas ruas, se superando e celebrando o aniversário da nossa cidade. Tivemos atletas de várias categorias, desde jovens até competidores com mais de 80 anos, além dos PCDs, que são um exemplo de determinação. O esporte transforma vidas e vamos continuar ampliando essas oportunidades para a nossa população — afirmou Rubinho.

Completando o pódio da Corrida dos Santos Reis: no geral masculino, 2º colocado foi André Luiz (18min); em 3º, Murilo Mariano (18min13seg); na quarta colocação, Alessandro Inácio (18min14seg); e em 5º lugar, Douglas Vinicius (18min27seg).

No geral feminino, a Edna Rodrigues (20min33seg) foi a segunda colocada, Carina Netto (21min44seg) ficou com o terceiro lugar, Brunna Almeida (22min46seg) foi a quarta colocada e Luana Morais (22min53seg) conquistou o 5º lugar.