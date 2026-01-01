Faturou em animaçãoDivulgação/PMAR
1º lugar: Tô atoa
2º lugar: São João
3º lugar: FJV
Animação
1º lugar: Caldeirão
2º lugar: Night Boys
3º lugar: Olha Onda
Originalidade
1º lugar: Turma do Goró
2º lugar: Virou Zueira
3º lugar: Galera do Rock.
Acidente no mar deixa quatro feridos em Angra
Uma colisão entre duas lanchas na noite dessa quinta-feira (1º), na Praia do Dentista. Uma das embarcações afundou
47ª Procissão Marítima, uma tradição com carnaval fora de época em alto mar
Milhares de pessoas participaram da tradicional festa em alto astral e muito colorido nesta quinta-feira primeiro de janeiro
Confira o funcionamento dos serviços de Saúde em Angra
Durante o feriado de Ano Novo e aniversário da cidade
Angra institui decreto que organiza uso dos cais públicos e reforça segurança na Ilha Grande
Nova regulamentação garante prioridade a serviços essenciais, melhora a organização e amplia a segurança nos cais públicos do município
Angra inicia cobrança da Taxa de Turismo Sustentável
A partir desta quarta-feira, 1º de janeiro
Angra dos Reis dá boas-vindas a 2026 com grande festa na Praia do Anil
Espetáculo inédito com 300 drones no céu e show da cantora Raylane Mendes marcaram a virada de 2025 para 2026; Na praia de Jacuecanga, houve correria e três pessoas ficaram feridas durante a queima de fogos
