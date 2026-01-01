Faturou em animaçãoDivulgação/PMAR

Angra dos Reis - Muito colorido em ritimo de folia em pleno alto mar. Foi assim que milhares de pessoas participaram da tradicional procissão Marítima de Angra dos Reis, na costa verde, nesta quinta-feira,  1º de janeiro. A 47ª edição reuniu cerca de 1500 embarcações. O barco vencedor no quesito animação foi o Caldeirão.
Scooby Doo tirando onda no mar de AngraDivulgação/Rede Social
 
A procissão saiu da Praia das Flechas, na Ilha da Gipóia sentindo a Praia do Anil, no centro da cidade. Milhares de pessoas acompanhavam do mar e da areia a participação de cada barco no maior evento náutico da América Latina. Uma comissão de jurados avaliava o desempenho de cada concorrente em quatro categorias. Os três primeiros colocados disputarão o prêmio de R$ 93 mil. O Corpo de Bombeiro e, Capitania dos Portos, além da Força de Segurança, garantiram a segurança dos foliões em terra e mar.
 
Xuxa que passou o réveillon em Angra prestigiou a 47ª Procissão Marítima Divulgação/Reprodução Rede Social
Entre as personalidades que acompanharam a procissão marítima, quem deu um brilho ao evento foi a rainha dos baixinhos, Xuxa, acompanhada de sua família, após passar o réveillon na cidade.
 
Procissão Marítima 47ª EdiçãoDivulgação/PMAR
 
Alegoria

1º lugar: Tô atoa
2º lugar: São João
3º lugar: FJV

Animação

1º lugar: Caldeirão
2º lugar: Night Boys
3º lugar: Olha Onda

Originalidade

1º lugar: Turma do Goró
2º lugar: Virou Zueira
3º lugar: Galera do Rock.
