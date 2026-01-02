Momento do socorro às vítimas da lancha, que afundou após a colisãoDivulgação/Reprodução Rede Social
PF determina que Eduardo Bolsonaro retorne ao cargo de escrivão e se apresente em Angra dos Reis
Depois de ter o mandato de deputado federal cassado em dezembro de 2025. O ex-deputado foi alvo de processos administrativos disciplinares nos últimos anos. Estava afastado da Polícia Federal desde 2010, para o exercício do mandato parlamentar
"Olha a Imprensa aí, gente! voltamos!"
Após quase uma década, Bloco da Imprensa confirma retorno ao Carnaval 2026 com enredo que revive seus sambas mais marcantes
Corrida de Santos Reis: entrega dos kits neste domingo
No Estádio Municipal, das 10h da manhã às quatro da tarde
Acidente no mar deixa quatro feridos em Angra
Uma colisão entre duas lanchas na noite dessa quinta-feira (1º), na Praia do Dentista. Uma das embarcações afundou
47ª Procissão Marítima, uma tradição com carnaval fora de época em alto mar
Milhares de pessoas participaram da tradicional festa em alto astral e muito colorido nesta quinta-feira primeiro de janeiro
Confira o funcionamento dos serviços de Saúde em Angra
Durante o feriado de Ano Novo e aniversário da cidade
