Angra dos Reis - Susto e muita gritaria foram ouvidos na noite de ontem(1º) no mar em Angra dos Reis. O desespero era de pessoas que estavam em uma lancha, atingida por outra embarcação maior ao retornar da praia do Dentista. Quatro vítimas tiveram que ser removidas pelo SAMUR e Corpo de Bombeiros, que foram acionados para o local do acidente. 
O ocorrido foi por volta das 20h30 dessa quinta-feira, dia 1º de janeiro. Não se sabe a causa do acidente, que causou o choque entre as embarcações. Segundo informações de banhistas que passavam pelo local, houve pânico. Um táxi-boat parou para ajudar as vítimas. Uma das embarcações afundou. Segundo informações oficiais não há desaparecidos.
A informação apurada no local, de uma das vítimas "é de que a embarcação retornava da praia do Dentista, na Ilha da Gipóia, quando apresentou um problema e parou, em seguida uma segunda lancha de cerca de 50 pés que passava pelo local, atingiu a embarcação menor, que estava sinalizada e seguiu sem prestar socorro".
A reportagem de O Dia, conseguiu apurar junto a unidade de saúde, que as quatro vítimas encaminhadas para o Hospital Municipal da Japuíba, HMJ, foram atendidas e liberadas. 
A praia do Dentista é muito procurada por turistas e moradores, principalmente nesta época do ano quando a cidade está lotada. Local de água cristalina para banho e curtir o dia ensolarado acompanhado de amigos, música e disposto às comemorações, sem precisar pisar na areia.
A Marinha do Brasil abriu inquérito administrativo para apurar as causas do acidente. A Polícia Civil também está  no caso que foi registrado na 166ª DP.
