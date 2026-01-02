Tradição em Angra a Corrida de Santos ReisDivulgação/PMAR
Corrida de Santos Reis: entrega dos kits neste domingo
No Estádio Municipal, das 10h da manhã às quatro da tarde
Acidente no mar deixa quatro feridos em Angra
Uma colisão entre duas lanchas na noite dessa quinta-feira (1º), na Praia do Dentista. Uma das embarcações afundou
47ª Procissão Marítima, uma tradição com carnaval fora de época em alto mar
Milhares de pessoas participaram da tradicional festa em alto astral e muito colorido nesta quinta-feira primeiro de janeiro
Confira o funcionamento dos serviços de Saúde em Angra
Durante o feriado de Ano Novo e aniversário da cidade
Angra institui decreto que organiza uso dos cais públicos e reforça segurança na Ilha Grande
Nova regulamentação garante prioridade a serviços essenciais, melhora a organização e amplia a segurança nos cais públicos do município
Angra inicia cobrança da Taxa de Turismo Sustentável
A partir desta quarta-feira, 1º de janeiro
