Tradição em Angra a Corrida de Santos Reis - Divulgação/PMAR

Tradição em Angra a Corrida de Santos ReisDivulgação/PMAR

Publicado 02/01/2026 12:40 | Atualizado 02/01/2026 12:40

Angra dos Reis - E atenção corredores inscritos para a 35ª edição da Corrida dos Santos Reis: a entrega dos kits da prova de 5 km vai começar neste domingo, dia 4, no Estádio Municipal, das 10h da manhã, às quatro da tarde, e na segunda-feira, dia 5, data da prova, com os kits sendo entregues na Praça Zumbi dos Palmares, das duas da tarde às seis da noite.

A Corrida dos Santos Reis abre oficialmente o calendário esportivo de Angra dos Reis, na noite do dia 5 de janeiro, véspera de mais um aniversário de Angra dos Reis, que vai completar 524 anos, em 6 de janeiro de 2026. A largada está programada para às sete e meia da noite.

Os corredores vão percorrer as principais ruas do Centro da cidade. A largada e a chegada da Praça Zumbi dos Palmares. A previsão da Prefeitura de Angra, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, é que a prova tenha a participação de mais de mil atletas, envolvendo corredores locais e regionais.