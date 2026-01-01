Virada do ano na Praia do Anil lotadaDivulgação/PMAR
A noite começou às 21h com Fábio DJ, animando o público e colocando todos para dançar. Às 22h, a banda Sereno subiu ao palco com um repertório que misturou pop rock e reggae. Ambos os artistas são da cidade, reforçando a valorização dos talentos locais na abertura da festa.
Às 23h30, o público foi surpreendido por uma das grandes novidades deste Réveillon: um espetáculo com 300 drones iluminou o céu da Praia do Anil, formando palavras como saúde, fé, amor e união, em uma apresentação inédita no município. A atração contou com o apoio da Companhia Docas e da GB Group, proporcionando ao público uma experiência visual inovadora.
Após a tradicional queima de fogos à meia-noite, a chegada de 2026 foi celebrada ao som da cantora Raylane Mendes, que comandou o show da virada na Praia do Anil. Com cerca de uma hora e meia de apresentação, Raylane animou a multidão com sucessos autorais como “A Culpa É da Cachaça”, “Tum Tum Tum” e “Chumbo Trocado”, além de releituras do sertanejo, axé e pagode.
— Cantar no Réveillon de Angra dos Reis é uma emoção indescritível. É uma das cidades mais bonitas e visitadas do Brasil, e poder celebrar a chegada de um novo ano com esse público maravilhoso, em um cenário tão especial, vai ficar marcado para sempre na minha carreira — destacou a cantora.
Celebrações em outros bairros
Além da Praia do Anil, a virada do ano foi comemorada em diversas localidades do município. Na Vila Histórica de Mambucaba, houve queima de fogos e apresentações de DJ Bruno Deep e Agitaê. Na Vila do Abraão, na Ilha Grande, a festa contou com DJ Sérgio X Fat, Abraão Beach Band e Hugo Rocha. Em Monsuaba, a animação ficou por conta de DJ Juninho Magnata e Calebe e Leilani. No Parque Mambucaba, o público curtiu o show do Nossa Raiz, enquanto no Frade se apresentaram DJ Pedro Henryk, Guilherme Farra e Caramello.
A programação de fim de ano segue na Praia do Anil vai até o aniversário da cidade, no dia 6 de janeiro, com shows gratuitos para moradores e visitantes. Confira a programação
PROGRAMAÇÃO:
Quinta-feira – 1º de janeiro
10h: DJ André Costa
17h: DJ Marcelo RS
18h: Nosso Som
19h: Di Propósito
Sexta-feira – 2 de janeiro
21h: DJ Spencio
22h: Diogo Braga
23h30: Alexandre Pires
Sábado – 3 de janeiro
21h: Heverton DJ
22h: Aglomerou
23h30: Bom Gosto
Segunda-feira – 5 de janeiro
21h: DJ Pedro Henryk
22h: Pablito
23h30: Belo.
