Virada do ano na Praia do Anil lotada - Divulgação/PMAR

Publicado 01/01/2026 13:06 | Atualizado 01/01/2026 20:09

Angra dos Reis - Com muita música, tecnologia e tradição, Angra dos Reis celebrou a virada de 2025 para 2026 em grande estilo na Praia do Anil. A programação de Réveillon da Prefeitura reuniu artistas locais e nacionais, um espetáculo inédito de drones e a tradicional queima de fogos, atraindo moradores e visitantes para um dos principais pontos turísticos da cidade.



A noite começou às 21h com Fábio DJ, animando o público e colocando todos para dançar. Às 22h, a banda Sereno subiu ao palco com um repertório que misturou pop rock e reggae. Ambos os artistas são da cidade, reforçando a valorização dos talentos locais na abertura da festa.

Novidades com a tecnologia, drones dão um colorido no céu Divulgação/Reprodução PMAR



Às 23h30, o público foi surpreendido por uma das grandes novidades deste Réveillon: um espetáculo com 300 drones iluminou o céu da Praia do Anil, formando palavras como saúde, fé, amor e união, em uma apresentação inédita no município. A atração contou com o apoio da Companhia Docas e da GB Group, proporcionando ao público uma experiência visual inovadora.



Após a tradicional queima de fogos à meia-noite, a chegada de 2026 foi celebrada ao som da cantora Raylane Mendes, que comandou o show da virada na Praia do Anil. Com cerca de uma hora e meia de apresentação, Raylane animou a multidão com sucessos autorais como “A Culpa É da Cachaça”, “Tum Tum Tum” e “Chumbo Trocado”, além de releituras do sertanejo, axé e pagode.



Celebrações em outros bairros



Além da Praia do Anil, a virada do ano foi comemorada em diversas localidades do município. Na Vila Histórica de Mambucaba, houve queima de fogos e apresentações de DJ Bruno Deep e Agitaê. Na Vila do Abraão, na Ilha Grande, a festa contou com DJ Sérgio X Fat, Abraão Beach Band e Hugo Rocha. Em Monsuaba, a animação ficou por conta de DJ Juninho Magnata e Calebe e Leilani. No Parque Mambucaba, o público curtiu o show do Nossa Raiz, enquanto no Frade se apresentaram DJ Pedro Henryk, Guilherme Farra e Caramello.

Momento em que os fogos atingem uma multidão na Praia de Jacuecanga Divulgação/Reprodução rede social

Um vídeo que circula nas redes sociais e ganhou grande repercussão, mostra que na Praia de Jacuecanga, o colorido no céu terminou com um corre-corre. No início da queima de fogos dando boas vindas a 2026 começou com um espetáculo, minutos depois os fogos começaram a cair na areia da praia. Houve tumulto, com pessoas correndo para se abrigar das faíscas geradas com a explosão dos foguetes em contato com o solo. Informações de moradores e pessoas que estavam na praia, no momento da incidente, se dão conta de que algumas pessoas, pelo menos três, foram atingidas e sofreram queimaduras leves.

Segundo a prefeitura informou que os fogos foram conduzidos por membros da comunidade. As três pessoas feridas foram socorridas e atendidas no Hospital da Japuíba, e liberadas após a avaliação. A prefeitura segue acompanhando a situação.



A programação de fim de ano segue na Praia do Anil vai até o aniversário da cidade, no dia 6 de janeiro, com shows gratuitos para moradores e visitantes. Confira a programação







PROGRAMAÇÃO:







Quinta-feira – 1º de janeiro





10h: DJ André Costa

17h: DJ Marcelo RS

18h: Nosso Som

19h: Di Propósito







Sexta-feira – 2 de janeiro





21h: DJ Spencio

22h: Diogo Braga

23h30: Alexandre Pires







Sábado – 3 de janeiro





21h: Heverton DJ

22h: Aglomerou

23h30: Bom Gosto



Segunda-feira – 5 de janeiro





21h: DJ Pedro Henryk

22h: Pablito

23h30: Belo.