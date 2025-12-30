Toda a cidade, com destaque à Praia do Anil, sendo monitorada para auxiliar a força de segurança - Divulgação/PMAR

Toda a cidade, com destaque à Praia do Anil, sendo monitorada para auxiliar a força de segurança Divulgação/PMAR

Publicado 30/12/2025 18:59

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis proibiu a comercialização e a circulação de qualquer tipo de bebida em recipientes de vidro na Praia do Anil, palco dos shows e queima de fogos neste Réveillon, até o dia 07 de janeiro de 2026, entre 0h e 7h. A determinação está no decreto 14.525, publicado no Boletim Oficial do Município, nº 2.270, de 23 de dezembro de 2025.

A medida visa a segurança pública, a fim de prevenir cortes e acidentes com cacos de vidro em meio a grandes aglomerações. A norma vale para os bares, restaurantes, ambulantes e o público em geral, que não poderá circular com embalagens de vidro em caixas térmicas ou isopores.

Os estabelecimentos e ambulantes podem comercializar bebidas em recipientes de material alternativo, como plástico, alumínio ou papelão, desde que em conformidade com as normas de segurança e higiene vigentes.

O decreto proíbe ainda o funcionamento de lanchonetes e congêneres situados na Praia do Anil, entre 3h e 7h, até o dia 7 de janeiro. A fiscalização é de responsabilidade da Prefeitura, com o apoio das forças de segurança pública. Quem descumprir as determinações está sujeito às penalidades previstas na legislação municipal, como multa e apreensão de mercadorias.