Toda a cidade, com destaque à Praia do Anil, sendo monitorada para auxiliar a força de segurança Divulgação/PMAR
Uso de garrafas e copos de vidro é proibido na Praia do Anil
Medida vale até 7 de janeiro de 2026, entre meia-noite e 7h, e tem como objetivo reforçar a segurança pública
Angra dos Reis registra 94,6% de ocupação hoteleira neste Réveillon
Cidade é o destino mais procurado da Costa Verde e supera a média da capital fluminense
Angra tem alterações no trânsito e no transporte coletivo durante o Réveillon
Interdições, rotas alternativas e mudanças no transporte coletivo serão adotadas para garantir segurança e fluidez durante as festas de fim de ano
Acidentes com morte na Rio-Santos marcam o último final de semana de 2025 na costa verde
Angra dos Reis é uma das cidades com registro
Lancha explode e deixa seis feridos no mar de Angra
O acidente foi na baía da Ribeira. Não se sabe as causas do incêndio
Choque de Ordem em Angra encerra baile irregular na Praia do Machado
Ação atendeu as denúncias de moradores, coibiu uso irregular de som na faixa de areia e reforçou o cumprimento da legislação para garantir o sossego e a ordem nos espaços públicos
