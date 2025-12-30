Turistas lotam continente e Ilha GrandeDivulgação/PMAR
Ainda segundo a ABIH-RJ, Angra dos Reis ocupa a terceira posição entre as cidades do interior com maior taxa de ocupação hoteleira. Fica atrás apenas de Arraial do Cabo (98,60%) e Miguel Pereira (95,10%).
Outro levantamento, realizado pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), considerando o período de 31 de dezembro a 3 de janeiro, aponta a média de ocupação da rede hoteleira da capital fluminense em 87,01%, índice inferior ao registrado em Angra dos Reis.
Para o presidente da Turisangra, João Willy, os números refletem o fortalecimento de Angra como destino turístico.
— Angra dos Reis vem se consolidando como uma das principais escolhas dos turistas para datas especiais como o Réveillon. Esses índices elevados de ocupação demonstram a atratividade do destino, com suas belezas naturais, a qualidade da nossa rede hoteleira e o trabalho contínuo de promoção turística, que gera impacto positivo na economia local - destacou.
Além dos visitantes que ocupam hotéis e pousadas, Angra dos Reis também recebe, nesse fim de ano, um grande fluxo de turistas por meio dos navios de cruzeiro.
Entre 30 de dezembro e 3 de janeiro, estão previstas seis paradas de transatlânticos na cidade, sendo três no continente e três na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Juntos, os seis navios devem transportar mais de 22 mil passageiros.
A temporada de cruzeiros segue até março de 2026, com a expectativa de que mais de 50 transatlânticos façam escala no município, trazendo mais de 200 mil turistas para Angra dos Reis.
