Publicado 30/12/2025 18:48 | Atualizado 30/12/2025 18:49

Angra dos Reis - De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Rio de Janeiro (ABIH-RJ), Angra dos Reis registra taxa de ocupação hoteleira de 94,6% no período do Réveillon – 30 de dezembro e 3 de janeiro. O levantamento aponta o município como o destino mais procurado da Costa Verde por turistas que desejam celebrar a chegada de 2026.

Ainda segundo a ABIH-RJ, Angra dos Reis ocupa a terceira posição entre as cidades do interior com maior taxa de ocupação hoteleira. Fica atrás apenas de Arraial do Cabo (98,60%) e Miguel Pereira (95,10%).

Outro levantamento, realizado pelo Sindicato dos Meios de Hospedagem do Município do Rio de Janeiro (HotéisRIO), considerando o período de 31 de dezembro a 3 de janeiro, aponta a média de ocupação da rede hoteleira da capital fluminense em 87,01%, índice inferior ao registrado em Angra dos Reis.



Para o presidente da Turisangra, João Willy, os números refletem o fortalecimento de Angra como destino turístico.



— Angra dos Reis vem se consolidando como uma das principais escolhas dos turistas para datas especiais como o Réveillon. Esses índices elevados de ocupação demonstram a atratividade do destino, com suas belezas naturais, a qualidade da nossa rede hoteleira e o trabalho contínuo de promoção turística, que gera impacto positivo na economia local - destacou.





Entre 30 de dezembro e 3 de janeiro, estão previstas seis paradas de transatlânticos na cidade, sendo três no continente e três na Vila do Abraão, na Ilha Grande. Juntos, os seis navios devem transportar mais de 22 mil passageiros.



A temporada de cruzeiros segue até março de 2026, com a expectativa de que mais de 50 transatlânticos façam escala no município, trazendo mais de 200 mil turistas para Angra dos Reis.



