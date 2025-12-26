Esquenta começa nesta sexta-feira no Cais de Santa LuziaDivulgação/PMAR
Música e venda de abadás esquentam o clima para a Procissão Marítima de Angra
Prefeitura e AOBPMAR promovem programação especial a partir desta sexta-feira no Cais de Santa Luzia, antes da grande celebração no mar
Angra 2 bate recorde histórico de geração de energia em 2025
E segundo a Eletronuclear se consolida entre as maiores usinas nucleares do mundo
Preso em Angra policial militar que estuprou e matou o sobrinho de 12 anos no Rio Grande do Sul
Em ação conjunta com policiais do SSI/PMERJ e o 33º BPM, após informações passadas pelo Disque Denúncia. Jeverson Olmiro Lopes Goulart, (60), foi localizado no Parque Mambucaba
Morre no hospital Bárbara Vitória vítima de feminicídio em Angra
O acusado, companheiro da jovem de 20 anos, foi preso em flagrante pela polícia e continua preso
Problema na subestação de energia elétrica afeta consumidores da Enel em Angra
Ocorrido nesta terça-feira(23) com um calor nas casas dos 35º
Incêndio em uma lancha dentro da Marina Verolme
Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas da embarcação que estava em um dos hangares da marina
