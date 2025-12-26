Esquenta começa nesta sexta-feira no Cais de Santa Luzia - Divulgação/PMAR

Publicado 26/12/2025 10:27

Angra dos Reis - A tradicional Procissão Marítima de Angra dos Reis que acontece no dia 1º de janeiro, dando as boas-vindas ao novo ano, já está mobilizando os participantes e trazendo a tona muita animação. Para garantir a presença maciça do público, que todos os anos transforma o evento em um pré-carnaval no mar, a prefeitura, por meio da TurisAngra, em parceria com a Associação dos Organizadores de Barcos da Procissão Marítima de Angra dos Reis (AOBPMAR), promove a participar desta sexta-feira (27) o "Esquenta da Procissão", no Cais de Santa Luzia. O evento gratuito promete embalar os turistas e moradores até 30 de dezembro.

Durante esse período, os interessados poderão adquirir seus abadás, escolhendo uma das galeras — grandes embarcações — que farão parte da festa. O Esquenta é a oportunidade para garantir o passaporte para a Procissão Marítima e já entrar no clima de um dos maiores eventos náuticos do Brasil, que neste ano homenageia os 35 anos da TV, afiliada da Rede Globo na região.

A programação contará com apresentações musicais diárias, das 18h às 22h. Nos dias 27 e 28, a animação ficará por conta do DJ Jacaré. Já nos dias 29 e 30, quem comanda o som é o DJ Toninho Lopes.

