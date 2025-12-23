Bombeiros no combate ao incêndio no hangar da Marina Verolme - Divulgação

Bombeiros no combate ao incêndio no hangar da Marina VerolmeDivulgação

Publicado 23/12/2025 18:58

Angra dos Reis - Um incêndio na madrugada desta terça-feira (23) em uma lancha dentro de um dos hangares da Marina Verolme, mobilizou os Bombeiros e chamou a atenção de moradores e motoristas que passavam no local, próximo a rodovia Rio-Santos e ao lado de um posto de gasolina, em Angra dos Reis, na costa verde do Estado. Não houve feridos.

Não se sabe ainda a causa do incêndio que teria atingido uma lancha de grande porte que estava no hangar. O nome do proprietário não foi divulgado, mas calcula-se um prejuízo em torno de R$ 5 milhões. As chamas foram contidas pelos bombeiros que chegaram no local minutos depois de serem acionados, por volta das 2h da madrugada. O trabalho foi intenso desde a madrugada no combate ao fogo. Os militares ainda pela manhã (10h) faziam varredura em toda área, para evitar surgimento de novos focos. O local possui material inflamável, além de muitas lojas do setor náutico com embarcações de alto valor econômico.

A reportagem de O Dia não conseguiu contato com a administração da Marina. Segundo informações oficiais ninguém ficou ferido, porque no momento não havia trabalhadores no hangar atingido. As causas do incêndio serão apuradas.

A Marina Verolme é considerada o maior polo náutico da América Latina, com instalações de padrão internacional, que contam com forklifts e travellifts de grande capacidade. A marina é referência no Brasil e no mundo.