Bombeiros no combate ao incêndio no hangar da Marina VerolmeDivulgação
Incêndio em uma lancha dentro da Marina Verolme
Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas da embarcação que estava em um dos hangares da marina
Cão da raça pinscher fecha o trânsito na Rio-Santos em Angra dos Reis
Gerando grande congestionamento antes de ser resgatado. A fila quilométrica deixou motoristas apreensivos sobre o que teria interrompido o fluxo de veículos na tarde deste sábado sentido Rio/São Paulo
Equipe de resgate da RioSP salva a vida de bebê em Angra dos Reis
De nove meses vítima de engasgo. Para a família ter o seu filho de volta foi o melhor presente de Natal
Angra Basquete Clube encerra 2025 com chave de ouro, tricampeão estadual da LSB
Sob o comando do técnico André Baratão, o time conquistou sete vitórias em sete jogos na Série Ouro
35ª edição da Corrida dos Santos Reis pode bater recorde de inscrições
Prova tradicional vai celebrar o aniversário de 524 anos de Angra e pode ultrapassar 1000 atletas
Temporada de cruzeiros movimenta turismo e economia em Angra
Com cerca de 200 mil visitantes a bordo dos mais de 50 transatlânticos que devem aportar no continente e Ilha Grande até março de 2026
Angra está entre as cidades do estado contempladas com recursos de R$ 120 milhões destinados pela Alerj
Após redução de gastos no Parlamento Fluminense ao longo deste ano que chegaram a R$220 milhões. A deputada Célia Jordão e seus pares aprovaram por unanimidade o repasse aos cofres dos municípios
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.