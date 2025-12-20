Angra entre os 92 municípios contemplados com recursos da Alerj que serão destinados à saúde - Divulgação/Assessoria Deputada

Publicado 20/12/2025 11:29

Angra dos Reis - Em cerimônia realizada no Palácio Tiradentes, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) promoveu a entrega simbólica de um cheque no valor de R$ 120 milhões aos 92 municípios fluminenses. Angra dos Reis está entre as cidades contempladas com os recursos, oriundos do orçamento do Parlamento Fluminense, que, após a redução de despesas ao longo do ano, alcançou uma economia total de R$ 220 milhões.



A deputada estadual Célia Jordão, representante de Angra na Alerj, destacou a relevância da iniciativa. De acordo com a parlamentar, o Projeto de Lei que autoriza o repasse foi aprovado por unanimidade.

— vai contribuir diretamente para o fortalecimento da área da saúde nos municípios. “Esperamos que essa verba ajude a melhorar a qualidade de vida da população fluminense. Mais uma vez, a Alerj devolve à sociedade os recursos economizados, por meio das aplicações do Fundo Especial da Assembleia Legislativa - afirmou.



O secretário de Relações Institucionais de Angra dos Reis, Aurélio Marques, representou a Prefeitura e ressaltou a importância do repasse, especialmente para o município, que vem ampliando investimentos no setor.

-Esse recurso chega em boa hora. Representamos aqui o prefeito Ferretti e temos certeza de que essa verba será extremamente útil para Angra dos Reis - declarou.



Ao final, a deputada Célia Jordão parabenizou os prefeitos e o governador do Estado pela sanção do Projeto de Lei.

-Espero que toda a população seja beneficiada da melhor forma possível com a correta aplicação desses recursos - concluiu a deputada.



A cerimônia de anúncio da liberação de recursos foi conduzida pelo presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli, e contou com a presença de diversos prefeitos de municípios fluminenses.