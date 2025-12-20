Angra entre os 92 municípios contemplados com recursos da Alerj que serão destinados à saúdeDivulgação/Assessoria Deputada
A deputada estadual Célia Jordão, representante de Angra na Alerj, destacou a relevância da iniciativa. De acordo com a parlamentar, o Projeto de Lei que autoriza o repasse foi aprovado por unanimidade.
O secretário de Relações Institucionais de Angra dos Reis, Aurélio Marques, representou a Prefeitura e ressaltou a importância do repasse, especialmente para o município, que vem ampliando investimentos no setor.
Ao final, a deputada Célia Jordão parabenizou os prefeitos e o governador do Estado pela sanção do Projeto de Lei.
A cerimônia de anúncio da liberação de recursos foi conduzida pelo presidente em exercício da Alerj, Guilherme Delaroli, e contou com a presença de diversos prefeitos de municípios fluminenses.
Angra está entre as cidades do estado contempladas com recursos de R$ 120 milhões destinados pela Alerj
Após redução de gastos no Parlamento Fluminense ao longo deste ano que chegaram a R$220 milhões. A deputada Célia Jordão e seus pares aprovaram por unanimidade o repasse aos cofres dos municípios
