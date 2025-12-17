Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, mantém estado de atenção e monitoramento em razão do registro de fortes chuvas que atingiram o município. Desde a tarde e noite de terça-feira, (16), avisos preventivos foram enviados à população por meio de SMS, WhatsApp e redes sociais oficiais, orientando sobre os cuidados necessários.

Defesa Civil desobstruindo ruas da cidade atingidas por queda de árvores Divulgação/PMAR

Os maiores índices pluviométricos foram registrados na madrugada desta quarta-feira, 17 de dezembro, com acumulado de 158 mm em 24 horas no bairro Serra D’Água. Também foram registradas rajadas de vento de até 77 km/h na Vila do Abraão, além de ocorrências de quedas de árvores em diversos pontos do município.Não há registro de vítimas. Às 6h30 desta quarta-feira, foi identificado o transbordamento do Rio Ariró. Equipes foram imediatamente deslocadas para o local para avaliação e atendimento da ocorrência, sem registro de desabrigados até o momento.A Defesa Civil de Angra dos Reis permanece em alerta, acompanhando de forma contínua as condições meteorológicas e hidrológicas, além de reforçar o atendimento e as ações preventivas em todo o município.As equipes da Defesa Civil estão realizando vistorias e monitoramento em todos os rios do município, desde o Mambucaba e Perequê até o Japuíba. A atenção é reforçada especialmente no Rio Mambucaba, que nasce em outro estado, o que pode provocar elevação do nível do rio mesmo sem registro de chuvas significativas em Angra dos Reis.