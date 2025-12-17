Rio por pouco não houve transbordoDivulgação/PMAR

Mais artigos de O Dia
O Dia
Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil, mantém estado de atenção e monitoramento em razão do registro de fortes chuvas que atingiram o município. Desde a tarde e noite de terça-feira, (16), avisos preventivos foram enviados à população por meio de SMS, WhatsApp e redes sociais oficiais, orientando sobre os cuidados necessários.
Defesa Civil desobstruindo ruas da cidade atingidas por queda de árvores - Divulgação/PMAR
Defesa Civil desobstruindo ruas da cidade atingidas por queda de árvores Divulgação/PMAR


Os maiores índices pluviométricos foram registrados na madrugada desta quarta-feira, 17 de dezembro, com acumulado de 158 mm em 24 horas no bairro Serra D’Água. Também foram registradas rajadas de vento de até 77 km/h na Vila do Abraão, além de ocorrências de quedas de árvores em diversos pontos do município.

Não há registro de vítimas. Às 6h30 desta quarta-feira, foi identificado o transbordamento do Rio Ariró. Equipes foram imediatamente deslocadas para o local para avaliação e atendimento da ocorrência, sem registro de desabrigados até o momento.


A Defesa Civil de Angra dos Reis permanece em alerta, acompanhando de forma contínua as condições meteorológicas e hidrológicas, além de reforçar o atendimento e as ações preventivas em todo o município.


As equipes da Defesa Civil estão realizando vistorias e monitoramento em todos os rios do município, desde o Mambucaba e Perequê até o Japuíba. A atenção é reforçada especialmente no Rio Mambucaba, que nasce em outro estado, o que pode provocar elevação do nível do rio mesmo sem registro de chuvas significativas em Angra dos Reis.



fotogaleria
Rio por pouco não houve transbordo
Defesa Civil desobstruindo ruas da cidade atingidas por queda de árvores
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.