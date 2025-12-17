Pista interdita na altura de Portogalo, sentido Paraty, em Angra dos ReisDivulgação
O encontro realizado na noite dessa terça-feira, 16, na sede da Defesa Civil, integrou governo municipal, forças de segurança e concessionárias para garantir resposta rápida à população. A iniciativa teve como objetivo alinhar estratégias e fortalecer a atuação integrada dos órgãos municipais e parceiros diante da previsão de chuva de intensidade moderada a forte, com acumulados significativos previstos entre a noite desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira, dia 17 de dezembro.
Participaram do encontro o prefeito Cláudio Ferreti; o secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr; secretários municipais; o coronel Escarani, comandante do 10º Grupamento de Bombeiro Militar (GBM); além de representantes das concessionárias de energia elétrica e da Rodovia Rio-Santos. A reunião reforçou o compromisso do município com a prevenção, o monitoramento contínuo das condições climáticas e a pronta resposta às demandas da população.
Durante a reunião, o prefeito Cláudio Ferreti destacou a importância da atuação integrada entre as diversas secretarias e instituições envolvidas.
- Momentos como este exigem união, planejamento e responsabilidade. Reunir o Gabinete de Crise nos permite antecipar ações, alinhar procedimentos e garantir que todas as secretarias e parceiros estejam preparados para agir de forma rápida e coordenada, sempre com foco na proteção da população – afirmou o prefeito.
O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr, ressaltou que o encontro fortalece a capacidade operacional do município diante de cenários adversos.
- Essa articulação é fundamental para assegurar uma resposta eficiente. Trabalhamos de forma preventiva, com monitoramento constante e integração entre as equipes, para que qualquer ocorrência seja atendida com agilidade e eficácia, minimizando impactos e preservando vidas – destacou o secretário.
A Defesa Civil orienta que a população redobre a atenção, evite locais suscetíveis a alagamentos e deslizamentos e acompanhe permanentemente os comunicados oficiais e as orientações divulgadas pelos canais institucionais do município.
Em caso de emergência, os moradores devem acionar imediatamente a Defesa Civil pelos telefones 199 ou (24) 3365-4588, além do 193 do Corpo de Bombeiros.
