Prazo para adesão ao" Regulariza a Tempo" é prorrogado até sexta-feira, 19
Objetivo da extensão é que mais pessoas tenham a oportunidade de renegociar suas dívidas e quitar débitos municipais
Angra mantém estado de alerta por conta da chuva
Não há registro de vítimas. Defesa Civil segue com monitoramento, realiza vistorias em rios e reforça ações preventivas, após fortes chuvas que atingiram a cidade na noite dessa terça-feira e segue hoje com menos intensidade
Temporal derruba árvores e interdita pista na Rio-Santos em Angra
Na altura do Portogalo
Turismo em queda na Ilha Grande
Pousadas já registram cancelamento de hóspedes, segundo proprietários, por conta do " pedágio"
Final da Copa Intercontinental com ponto facultativo na prefeitura de Angra
Medida adequa o funcionamento da administração municipal preservando serviços essenciais e setores estratégicos
Angra abre processo seletivo simplificado para professores e berçaristas
A seleção oferece 187 vagas para os cargos de Docente I (79 vagas), Docente II – Artes (13 vagas) e Berçarista (95 vagas), com início das atividades previsto para fevereiro de 2026
