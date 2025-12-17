Aberto ao público a partir desta quinta-feiraDivulgação/Rede Social
A unidade conta com estrutura moderna, dois centros cirúrgicos e capacidade para até 60 atendimentos por dia, atendendo demandas de baixa e média complexidade. Com a inauguração, mais de 600 pacientes que mensalmente precisavam realizar Tratamento Fora de Domicílio (TFD) passarão a ser atendidos em Angra.
Dona Ana Ramos (82) moradora do centro, passou nessa quarta-feira em frente a nova unidade e ficou admirada com a estrutura e fez um apelo em voz alta ao governo.
– A Prefeitura de Angra, por meio das secretarias de Saúde e de Obras, está trabalhando para proporcionar mais qualidade de vida à população. Garantir serviços de excelência dentro do próprio município significa mais conforto, bem-estar e dignidade para os angrenses. O Hospital dos Olhos será um grande avanço para a saúde da cidade, ampliando o acesso a atendimentos especializados e criando novas oportunidades para todos – destacou Cláudio Ferreti, prefeito de Angra dos Reis.
As obras para a construção do Hospital foram iniciadas em março deste ano. A unidade conta com uma estrutura moderna de mais de 600 m², equipada com recepção, farmácia, setor de enfermagem, salas de exames e cirurgias, entre outros ambientes e todos os espaços projetados para garantir total acessibilidade.
