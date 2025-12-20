Equipe pronta, sob o comando da Lia Freitas, para atender seu pet com dedicação e profissionalismoDivulgação/PMAR
Prefeitura de Angra abre vagas para castração gratuita de cães e gatos em janeiro
Inscrições serão feitas on-line a partir das 10h do dia 22 de dezembro; para agendar a cirurgia, o tutor deve apresentar RG, CPF e comprovante de residência
Prazo para adesão ao" Regulariza a Tempo" é prorrogado até sexta-feira, 19
Objetivo da extensão é que mais pessoas tenham a oportunidade de renegociar suas dívidas e quitar débitos municipais
Angra mantém estado de alerta por conta da chuva
Não há registro de vítimas. Defesa Civil segue com monitoramento, realiza vistorias em rios e reforça ações preventivas, após fortes chuvas que atingiram a cidade na noite dessa terça-feira e segue hoje com menos intensidade
Temporal derruba árvores e interdita pista na Rio-Santos em Angra
Na altura do Portogalo
Turismo em queda na Ilha Grande
Pousadas já registram cancelamento de hóspedes, segundo proprietários, por conta do " pedágio"
