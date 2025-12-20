Equipe pronta, sob o comando da Lia Freitas, para atender seu pet com dedicação e profissionalismo - Divulgação/PMAR

Publicado 20/12/2025 10:48

Angra dos Reis - A Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal, abre no dia 22 de dezembro vagas para castração gratuita de cães e gatos no mês de janeiro de 2026. Podem ser castrados animais saudáveis de 3 meses a 8 anos de idade e que tenham tutores. As vagas são limitadas, e as inscrições serão feitas on-line, a partir das 10h, pelo link: https://angra.rj.gov.br/castracaoanimal. Para agendar as cirurgias, é preciso apresentar RG, CPF e comprovante de residência do tutor do animal. As castrações serão feitas na sede da Superintendência de Bem-Estar Animal, localizada na Rua Juiz Orlando Caldellas, nº 42, no Parque das Palmeiras. Animais que estejam em um lar temporário também poderão ser castrados. A castração é um dos métodos mais eficazes para reduzir o número de animais abandonados nas ruas e melhorar a qualidade de vida dos pets. Além disso, o procedimento pode prevenir doenças, como o câncer, e evitar comportamentos indesejados, como a marcação de território, reduzindo as brigas entre os animais.

