Cão pinscher perdido na Rio-SantosDivulgação
Cão da raça pinscher fecha o trânsito na Rio-Santos em Angra dos Reis
Gerando grande congestionamento antes de ser resgatado. A fila quilométrica deixou motoristas apreensivos sobre o que teria interrompido o fluxo de veículos na tarde deste sábado sentido Rio/São Paulo
Equipe de resgate da RioSP salva a vida de bebê em Angra dos Reis
De nove meses vítima de engasgo. Para a família ter o seu filho de volta foi o melhor presente de Natal
Angra Basquete Clube encerra 2025 com chave de ouro, tricampeão estadual da LSB
Sob o comando do técnico André Baratão, o time conquistou sete vitórias em sete jogos na Série Ouro
35ª edição da Corrida dos Santos Reis pode bater recorde de inscrições
Prova tradicional vai celebrar o aniversário de 524 anos de Angra e pode ultrapassar 1000 atletas
Temporada de cruzeiros movimenta turismo e economia em Angra
Com cerca de 200 mil visitantes a bordo dos mais de 50 transatlânticos que devem aportar no continente e Ilha Grande até março de 2026
Angra está entre as cidades do estado contempladas com recursos de R$ 120 milhões destinados pela Alerj
Após redução de gastos no Parlamento Fluminense ao longo deste ano que chegaram a R$220 milhões. A deputada Célia Jordão e seus pares aprovaram por unanimidade o repasse aos cofres dos municípios
