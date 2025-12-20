Cão pinscher perdido na Rio-Santos - Divulgação

Publicado 20/12/2025 16:55

Angra dos Reis - "Um acidente", "obras da CCR", "atropelamento", "carregamento da usina". Não, um cãozinho da raça pinscher sendo resgatado. Quanta generosidade, foi o sentimento que tomou conta dos motoristas e pedestres que passavam pela Rio-Santos, na tarde deste sábado (20), na altura do bairro Campo Belo, em Angra dos Reis, na costa verde. Motociclistas e veículos fecharam as duas pistas sentido Rio/São Paulo.

Pista sentido São Paulo parada Divulgação

O resgate do animal mobilizou as pessoas que passavam pelo local. O cãozinho assustado corria de uma pista a outra. E não era só ele quem estava assustado, motoristas também estavam preocupados o que poderia acontecer se o mesmo não fosse capturado.

Pista sentido Rio totalmente parada Divulgação

Depois de alguns minutos e um cansaço, o animal se rendeu e foi finalmente retirado da rodovia por populares, deixando o trânsito fluir sem retenção e o animal, claro, seguro e livre de um atropelamento. Nas redes sociais o assunto era esse. Um minuto de fama ao animal e uma salva de palmas aos voluntários que contribuíram com paciência e generosidade até a retirada do cãozinho da pista para um local seguro. Neste momento o trânsito flui sem retenção nos dois sentidos Rio/São Paulo.